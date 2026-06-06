El caricaturista de origen cubano Ángel Boligán presenta 62 obras en la exposición El Muro, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muestra con la que reflexiona sobre los procesos migratorios y las divisiones que atraviesan a las sociedades, específicamente a las de América.

En entrevista, el colaborador de EL UNIVERSAL da más detalles sobre la muestra, la cual se inaugura hoy a las 14 horas. Uno de los temas que atraviesan la exhibición es la xenofobia por parte de gobernantes de Estados Unidos, dice Boligán.

“El mismo ICE, la forma en que trata a los migrantes, nos recuerda momentos muy tristes de la humanidad, como la Segunda Guerra Mundial, cuando se perseguían judíos. De algún modo debemos seguir haciendo crítica de esos temas”.

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Otro aspecto que destaca el caricaturista es la situación actual de Cuba. “México y Cuba siempre han sido países hermanos, especialmente en el aspecto cultural, pero estoy al tanto de lo que está sucediendo en mi país y me lastima, me da mucha pena, tristeza y enojo, porque es un país que tiene muchas posibilidades, pero sus problemas son su gobierno y Estados Unidos, y quien paga los platos rotos es el pueblo, la gente”.

Añade que es la sociedad cubana la que está atravesando un momento complicado. “El pueblo la está pasando muy mal, y me duele que el gobierno sólo diga que el pueblo debe resistir más, porque no dan otra solución, nada más que resistan más, pero el pueblo lleva 67 años en resistencia, me duele mucho”.

Ante la irrupción de la IA en el arte y en el periodismo, el caricaturista señala que las tecnologías podrán copiar muchos oficios, pero nunca con alma. “Se debe usar la IA con ética, nunca sobreponer la Inteligencia Artificial con la humana, esa es la tarea”.

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La muestra fue curada por Alesha Mercado, y estará disponible hasta octubre.

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