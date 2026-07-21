A través de las jornadas "Súmale Vecinal", la alcaldía Cuauhtémoc ha brindado más de 27 mil servicios de salud, orientación jurídica, cuidado y atención veterinaria a vecinos de la zona.

En un comunicado, explicó que con estas acciones han atendido a más de 9 mil personas de las 33 colonias de la demarcación.

En coordinación con la organización "Pasos Perrunos", refirió que se aplicaron 21 vacunas antirrábicas a perros y ocho a gatos como parte de la jornada que se realizó este martes en el Mercado Beethoven de la colonia Peralvillo.

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Cuauhtémoc brinda a vecinos servicios de salud, jurídicos y veterinarios; suma más de 27 mil servicios. Foto: Especial.

Aunado a ello, la demarcación explicó que también se ofrecen servicios como consulta médica, optometría, atención dental, toma de signos vitales, así como pruebas rápidas de VIH, colesterol, ácido úrico y antígeno prostático.

De igual manera, los colonos pueden recibir orientación sobre adicciones, asesoría jurídica, bolsa de trabajo, implante subdérmico, acupuntura, corte de cabello, faciales y otros servicios gratuitos.

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Agregó que para ello hay colaboraciones con organizaciones como Fundación Marie Stopes, INSADE A.C., Hecho con VIHDA, así como el Centro de Atención y Desarrollo del Adulto Mayor.

El objetivo de todo ello, indicó, es acercar estos servicios a los colonos a la zona donde viven.

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