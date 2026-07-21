Autoridades capitalinas encabezaron la firma de un decreto para transformar al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA).

Durante un evento del programa “Vida Plena, Corazón Contento”, que encabezó este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se firmó dicho decreto con el que se modifica la denominación y atribuciones del organismo público descentralizado de la CDMX de tal forma que también pueda atender la salud mental.

Tras la firma, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, destacó que este cambio de nomenclatura y atribuciones “no es menor”, pues consideró que no se trata sólo un reconocimiento, sino de la posibilidad de seguir construyendo salud emocional y mental para la población.

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“Con esta gran firma estamos empezando una época nueva para el IAPA, para todos sus trabajadores y trabajadoras. Y es parte del reconocimiento de lo que tiene, y lo que debemos seguir construyendo en conjunto”, dijo.

Desde febrero de 2025, la jefa de Gobierno había adelantado la transformación del IAPA en IASAMA, por lo que además de adicciones también atendería temas relacionados con la salud mental de las y los capitalinos.

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“Este Instituto va a atender no sólo el tema de las adicciones sino la salud mental y va a estar a cargo de nuestra querida compañera Amaya (Ordorika Imaz)”, aseveró el año pasado, durante la inauguración de un centro de cuidado de las emociones "Vida plena, corazón contento" en Tlalpan”.

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