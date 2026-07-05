Naucalpan, Méx.— El cristal desplazó a la marihuana como la principal droga ilegal de consumo en el Estado de México desde 2025 y durante el primer trimestre de 2026 la tendencia se mantiene, de acuerdo con registros del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones (Imsama).

El 6 de abril de este año, EL UNIVERSAL publicó que, por primera vez, el Observatorio Mexiquense de Salud Mental y Adicciones ubicó al cristal como la sustancia de impacto con mayor presencia entre las personas atendidas en los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) durante 2025, por encima del alcohol y la marihuana.

El Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones reportó entonces que durante 2025 brindó atención a 9 mil 241 personas. Del total, 19.3% acudió por consumo de cristal y 4.8% por metanfetaminas como sustancia de impacto.

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El informe también identificó que la mayor demanda de atención correspondió a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 17 años.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el director del Instituto Mexiquense de Salud Mental y Adicciones, José Raúl Naveda López-Padilla, informó que el fenómeno permanece y el cristal se mantiene en el primer lugar entre las sustancias sicoactivas de mayor consumo.

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“La primera droga que, lamentablemente, es consumida en todo el país es el cristal, sustancia sicoactiva de origen sintético y el Estado de México no está fuera”, señaló el funcionario.

De acuerdo con los registros del instituto, el cristal se ubica por encima del alcohol y la marihuana entre las sustancias que motivan la atención en los servicios especializados.

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Naveda López-Padilla atribuyó este cambio al costo de producción y venta de la sustancia, así como a la facilidad para su fabricación y distribución.

“Son muchas las razones por las cuales se desplazó, una de ellas tiene que ver con el costo. El cristal es muy económico, se fabrica de manera muy barata, se puede fabricar de forma casera, lo que hace que en las calles se venda a un precio muy bajo”, comentó.

El funcionario añadió que una dosis produce efectos con cantidades pequeñas, situación que favorece su demanda.

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“El cristal, al ser un estimulante, acelera el ritmo cardiaco, hace sudar a la persona, la hace sentir excitada, emocionada, la despierta, aumenta el flujo de los vasos sanguíneos, es decir, prepara el cuerpo para el sistema de la huida”, detalló.

Explicó que sus efectos son similares a los de la cocaína; sin embargo, el cristal tiene un costo menor dentro del mercado ilícito.

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El Imsama identificó casos de consumo desde los 11 y 12 años de edad. El último trimestre de 2025 registró más de 2 mil atenciones por consumo de sustancias sicoactivas y el primer trimestre de 2026 mantiene cifras similares.

Según datos de la institución, las mayores solicitudes de atención se concentran en las zonas metropolitanas y en la región oriente del Estado de México.

José Raúl Naveda López-Padilla explicó que el consumo de sustancias sicoactivas responde a múltiples factores.

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“El consumo de sustancias sicoactivas es un fenómeno muy complejo. Influyen muchas circunstancias como la economía, la violencia, los trastornos de salud mental, pero también factores estructurales como el medio ambiente. Cuando uno atiende a una persona nos damos cuenta de que los factores que influyen para el consumo son múltiples y por eso atenderlos se vuelve tan complejo”.

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Consumidores de metanfetaminas

El cristal pertenece al grupo de las metanfetaminas y el incremento en su consumo también se refleja entre las personas que buscan atención especializada, informó en entrevista con EL UNIVERSAL David Bruno Díaz Negrete, director normativo de los Centros de Integración Juvenil.

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Aunque las encuestas nacionales mantienen a la marihuana como la droga ilícita con mayor prevalencia en la población general, el director indicó que los Centros de Integración Juvenil (CIJ) reportan que las metanfetaminas concentran la mayor demanda de tratamiento entre sus pacientes.

El cambio en el consumo de sustancias dijo, comenzó hace más de una década.

“Los datos más recientes de encuestas nacionales indican que el consumo de drogas se concentra principalmente en marihuana, alrededor de 12% de prevalencia, y en cambio las metanfetaminas tienen una prevalencia menor de 1.5% de uso alguna vez en la vida.

“Pero esto ya no ocurre así entre la población que solicita tratamientos, desde 2010-2012 venimos registrando a nivel nacional en todas nuestras unidades de atención, que son cerca de 120 en el país, un aumento paulatino del consumo de metanfetaminas en los pacientes”, enfatizó.

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El especialista señaló que entre 2011 y 2025 el porcentaje de pacientes atendidos por consumo de metanfetaminas pasó de alrededor de 10% a 50%.

“En términos de la droga que está motivando la búsqueda de tratamientos, es decir, la que está ocasionando más problemas y lleva a las personas a buscar una atención específica, estamos hablando de que cuatro de cada 10 pacientes están señalando a la metanfetamina como esa sustancia que los está llevando a buscar tratamiento y esto implica que ya superó por más de 10 puntos porcentuales a la marihuana.

“En el caso de la marihuana estamos hablando que 29% busca tratamiento por el consumo de la sustancia”, dijo.

En el Estado de México, los seis Centros de Integración Juvenil ubicados en la zona conurbada atendieron durante 2025 a más de 2 mil 600 personas usuarias de metanfetaminas.

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“De todo el año 2025, los Centros de Integración Juvenil atendieron 58 mil pacientes en el Estado de México. 75% de quienes acudieron fue por tratamiento relacionado con metanfetaminas”, declaró el funcionario.

Daniel Bruno Díaz Negrete indicó que el Estado de México figura entre las entidades con mayor demanda de atención por consumo de metanfetaminas.

El director explicó que este comportamiento comenzó en la región noroeste del país y después se extendió hacia el centro y otras entidades.

“Lo empezamos a registrar en nuestros centros de atención en Tijuana, Baja California, y de ahí ha ido expandiéndose. Poco a poco comenzó a crecer en la región del Pacífico y actualmente el consumo de metanfetaminas es mayor entre los pacientes en la zona centro del país y también en algunos estados del sur.

“Entonces, se está desplazando el consumo de esta sustancia probablemente porque también se ha venido desplazando la oferta de la misma”, apuntó.

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