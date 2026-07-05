El cantante ya se imagina la fiesta que se armará si México vence hoy a Inglaterra, pero pide que la celebración no vuelva a terminar entre daños, golpes y tragedias.

Los integrantes de la banda tapatía serán el jugador 12 del Tri en el duelo de octavos de final ante Inglaterra, en el Estadio Ciudad de México, donde ofrecerán un espectáculo musical durante el medio tiempo.

“Dios quiera que gane México. A salir a celebrar porque es algo increíble que puede suceder, pero en armonía, en paz, respetarnos y respetar a los turistas que están aquí visitándonos”, expresa el vocalista a EL UNIVERSAL.

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Olvera exhorta a que la celebración no se convierta en agresiones ni daños porque, asegura, “los mexicanos somos mejores que eso”.

El llamado ocurre después de que los festejos por el triunfo ante Ecuador desbordaron Paseo de la Reforma y dejaron cuatro muertos y personas lesionadas. A ello se sumó la queja presentada por la Federación Ecuatoriana ante la FIFA por el ruido, los insultos y la concentración de aficionados afuera del hotel de su selección.

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Pese a esos episodios, Maná considera que México está haciendo un gran papel como anfitrión y destaca las buenas palabras de los extranjeros en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Maná, en exclusiva sobre el medio tiempo de México vs Inglaterra: “Vamos a echar desmadre, pero hay que hacerlo chingón

“Se ha hablado mucho de eso en otros países, de que México es un país al que le gusta ser cariñoso, pasar el plato, pasar la chela. Es muy bonito el corazón mexicano, alegre, fiestero, solidario y que ama, por supuesto, el futbol y también la música”, dice Fher.

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Alex González coincide en que la Copa del Mundo ha permitido mostrarles a los visitantes una cara positiva del país, más allá de lo que sucede en la cancha.

“México siempre ha tenido fama por el turismo, pero imagínate encima de esto, con una celebración tan masiva y con gente de todas partes”, añade el baterista.

Se ponen la camiseta

Aunque dispondrán de un tiempo limitado, los músicos tocarán fragmentos de varios de sus éxitos durante el descanso del encuentro.

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El 11 de junio ya hicieron lo propio durante la ceremonia inaugural, cuando sorprendieron al mundo al interpretar “Oye mi amor”.

Según sus integrantes, la respuesta del estadio y la reacción que generó la presentación en redes sociales llamaron la atención de la FIFA, que volvió a invitarlos.

“Para nosotros es un honor representar, en la cuestión musical, a la Selección Mexicana. Es un momento histórico para la banda. Este partido se está viendo por todos lados, por todos los mexicanos, y es un agasajo”, asegura Fher.

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El respaldo de Maná a la Selección tomó fuerza hace unos días, cuando Fher respondió en un video a Liam Gallagher. El vocalista de Oasis pronosticó que Inglaterra vencería a México por 5-0, aunque después redujo su apuesta a 3-0.

Fher considera que el músico británico subestimó al equipo mexicano y asegura que por ello salieron al quite.

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Maná, en exclusiva sobre el medio tiempo de México vs Inglaterra: “Vamos a echar desmadre, pero hay que hacerlo chingón

“Que no manche, siempre le ha gustado hablar y algún día sabía que yo me iba a topar con él porque habla mucho. Que nos respete, la neta. A la Selección, y más jugando en México, no nos van a meter un 5-0... ni de huevos”, reafirma el cantante de 66 años.

Para este encuentro, en el que México busca el ansiado pase a cuartos de final, Maná aplaude a los 26 jugadores y al cuerpo técnico, que han representado al país como ellos tratarán de hacerlo durante el medio tiempo.

Sergio Vallín considera que hay que reconocer el esfuerzo de la Selección, gane o no, aunque sus compañeros pronto lo hacen dejar de lado la cautela y, entre risas, terminan contagiándolo con la ilusión de avanzar a cuartos de final.

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“Mora, Quiñones, Jiménez, Tala y toda la Selección, échenle toda la fe y confianza, y vamos pa’lante, replegando y aventando. Lo están haciendo bien. Aguirre también, un súper papel. Hay que aplaudirle porque está manejando muy bien el ajedrez de los jugadores”, ataja el vocalista.

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