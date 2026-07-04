¿Fue una coincidencia… o una especie de regalo de bodas? El cantante británico Harry Styles revivió las teorías de sus seguidores luego de interpretar "Two Ghosts" durante su concierto del viernes 3 de julio en el Wembley Stadium de Londres, apenas unas horas antes de que Taylor Swift se casara con Travis Kelce en Nueva York.

Foto: AFP.

Durante el espectáculo, Styles invitó al público a acompañarlo con sonidos vocales y, de pronto, comenzó a cantar a capela el coro del tema, una canción que desde su lanzamiento en 2017 ha sido relacionada por los fans con la breve relación que mantuvo con Swift entre 2012 y 2013.

Mientras Taylor y Travis celebraban una romántica ceremonia en el Madison Square Garden, el momento dio de qué hablar en las redes.

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En Two Ghosts, Styles canta: "Los mismos labios rojos, los mismos ojos azules / La misma camiseta blanca, un par de tatuajes más". Para muchos fanáticos, esos versos hacen referencia a Style, la canción que Taylor Swift lanzó en 2014 y en la que menciona un "clásico labial rojo" y una "camiseta blanca", además recordemos que el característico labial rojo se ha convertido en uno de los sellos de la cantante.

Lejos de generar incomodidad, los fanáticos tomaron el momento con humor, especialmente por el estilo bromista que suele caracterizar a Harry. "Sabía exactamente lo que hacía", "Cantando Two Ghosts con traje y corbata como si estuviera a punto de ir a una boda" y "Confirmó que Two Ghosts es sobre Taylor", escribieron algunos usuarios.

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HARRY BAITING US WITH TWO GHOSTS MATE NOT FUNNY😭😭 #togethertogetherlondon pic.twitter.com/yXzUiX4Xtd — Georgia (@GeorgiaEH17) July 3, 2026

Otros, en cambio, señalaron que el resto de la letra parece no tener ninguna relación clara con la historia de amor entre ambos artistas, por lo que consideran que la teoría sigue siendo solo una interpretación de los fans.

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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Harry Styles sí habría sido invitado a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Actualmente está comprometido con la actriz Zoë Kravitz, una de las amigas más cercanas de la cantante y quien sí asistió a la celebración. Sin embargo, el intérprete no pudo acompañarla debido a los compromisos de su gira.

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¿Cómo fue la relación entre Taylor Swift y Harry Styles?

Harry Styles y Taylor Swift mantuvieron un breve romance entre finales de 2012 e inicios de 2013.

Se conocieron entre bastidores durante los Kids' Choice Awards de 2012, cuando Harry aún formaba parte de One Direction. Meses después fueron vistos paseando por Central Park, y más tarde compartieron una sesión de karaoke y asistieron a la fiesta de un amigo, donde surgieron los primeros rumores de un beso.

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La pareja también celebró cumpleaños juntos en Inglaterra y posteriormente fue fotografiada besándose durante la víspera de Año Nuevo en Times Square.

La ruptura llegó durante unas vacaciones en el Caribe, cuando Taylor fue vista abandonando el destino sola y alimentó las versiones de que la relación había terminado.

En 2017, Harry habló sobre aquella etapa durante una entrevista con el periodista musical Cameron Crowe y reconoció que vivir una relación sentimental siendo tan joven y bajo el escrutinio público fue complicado.

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"Quiero decir, de por sí eres un poco torpe. Estás en una cita con alguien que te gusta mucho. Debería ser así de simple, ¿no? Fue una experiencia de aprendizaje, sin duda. Pero en el fondo, solo quería que fuera una cita normal", expresó.

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El cantante también agradeció públicamente a Swift por el tiempo que compartieron y por haberlo inspirado.

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"Al escribir canciones sobre cosas así, me gusta rendir homenaje al tiempo que pasamos juntos. Celebras el hecho de que fue intenso y te hizo sentir algo, en lugar de pensar: 'esto no funcionó y eso es malo'. Conocer a alguien nuevo y compartir esas experiencias es lo mejor del mundo. Así que gracias", afirmó.

Con el paso de los años, ambos han coincidido en distintas premiaciones y eventos públicos.