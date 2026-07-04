A Patricio Ledesma le tocó ver cómo su abuelo sufría de artritis y su movilidad fue complicada: vio que no había espacios accesibles y, con ello, una cultura que facilitara las cosas.

“Y pensé cómo podía aportar algo, entonces me gusta el cine y dije por qué no hacer algo con ello”, recuerda.

De esa forma nació Cinempatico Fest, certamen que busca visibilizar la discapacidad en México y el mundo, cuya convocatoria está abierta para elegir los trabajos que conformarán la primera edición, a celebrarse del 18 al 20 de septiembre próximo en Cinemubi de Guanajuato capital.

“Estamos concentrados en visibilizar cualquier tipo de discapacidad, (producciones) que tengan como objetivo mostrar la vida diaria, cotidiana, de las personas con ella, no hay muchos espacios donde se pueda ver una representación digna”, comenta Ledesma, director general del festival.

Hasta el momento se han recibido más de 250 proyectos, entre cortometrajes y largometrajes, procedentes de más de 20 países entre ellos México, Brasil, Colombia, Alemania, España, Portugal y Argentina.

Lo que más se ha recibido, expresa Ledesma, son historias sobre discapacidades motrices, pero también las que tienen que ver con la mente, es decir, los trastornos de ansiedad y del espectro autista.

[Publicidad]

“México es el país que más ha enviado, por ahí un par de largometrajes, a mí mismo me tomó de sorpresa toda la respuesta que ha habido desde que se abrió la convocatoria (que concluye el 15 de agosto).

Los recursos para Cinempatico Fest están saliendo del bolsillo del propio Ledesma, quien además cuenta con voluntarios.

Lee también A Memo Villegas le exigen ser Teniente Harina hasta cuando anda deprimido

[Publicidad]

“Todo parte de un gusto personal, con el apoyo de mi novia, amigos, colaboraciones”, apunta.

En México, de acuerdo con datos del INEGI, hay más de 7 millones de personas con alguna discapacidad y/o algún problema o condición mental.

Se considera discapacidad no sólo quienes presentan cosas visibles (sillas de ruedas, deficiencia visual o síndrome de Down), sino también las que no (sordera, ansiedad, bipolaridad y depresión), pues modifican no sólo la vida de quienes lo padecen, sino de gente alrededor.

[Publicidad]

Otra iniciativa sobre la llamada comunidad DISCA se realizó a finales del año pasado, llamado "CINETIQUETAS, Festival Internacional de Cine Accesible en Expansión".

Lee también Damián Alcázar revela el encuentro con dos fantasmas que marcó su vida y ahora inspira su nuevo proyecto

rad