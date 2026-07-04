La muerte ronda a Damián Alcázar y no por las varias veces que en internet le han quitado la vida, sino debido a que, por vez primera en su carrera, apunta hacia historias de terror.

Aunque en lo profesional sabe que no ha sido su género, optando por filmes como La ley de Herodes y El infierno, en la vida personal ya tuvo una experiencia paranormal que, de alguna manera, ocupará en lo que pretende sea su nueva aventura.

“Yo tenía cinco años, estaba entrando a un baño de la vecindad donde vivía y se celebraba una boda y vi a dos viejitos, a la señora sentada y al señor junto a él, así que no pude hacer pipí. Me salí y entonces se oye el grito de la chica que se estaba casando y diciendo que sus abuelos ya fallecidos ahí estaban y yo los había visto antes”, narra Damián.

“Aún lo cuento y me acuerdo como si hubiera sido hace unos tres meses, eran las siete de la noche. No me dio miedo porque no entendía qué había pasado, yo sólo había visto a dos personas muy claras, perfectamente definidas”, agrega.

Desde entonces, asegura, no ha vuelto a experimentar algo similar, aunque sí lo ha buscado.

“Con una mujer que murió y que a mí me gustaba mucho, quería comunicarme con ella, lo intenté, pero pensé que ya era meterse con algo más y ahí lo dejé”, externa.

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Y toda esa sensación espera que le sirva para Los huérfanos, una película colombiana de terror sobre exorcismos, con la que hay pláticas.

“Ya leí (el guion) y tuve reticencia porque no es mi material, a mí me gusta dar contenidos, pero en este caso, al ser ciencia ficción y horror, dije: ‘¿por qué no?’ Además estaba bien escrito. Es cierto que no es un género latinoamericano, pero sí es algo que tiene mucha magia, entonces vamos a jugar nada más”, apunta.

Entre continentes

Por ahora, Damián se encuentra en Panamá filmando la cinta Sonata para un hombre muerto, un thriller de suspenso. Y acaba de terminar en España Carcoma, una comedia negra.

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La cinta, en la que funge como como protagónico, está dirigida por Ignacio Salazar-Simpson, productor de 1917 y Dolor y gloria, en cuyo elenco se encuentran, entre otros, María de Nati (El reino), Javier Godino (El secreto de sus ojos) y Salva Reina (El 47).

“Es un narco mexicano metido en un departamento lleno de españoles y digamos es el más honesto de todos porque es auténtico y fiel a sus convicciones”, informa.

Carcoma, es su entrada al mercado español donde ya tiene más ofertas. Por ahora, después de su aventura panameña, regresará a México para hacer una serie.

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A principios de año se le vio en la televisión mexicana con El Mochaorejas, basada en el secuestrador que, en los 90s, fue buscado ampliamente por la policía capitalina y del Estado de México.

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