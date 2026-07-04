Podcast | 04-07-26 | 03:40 |

Un triunfo de la Selección Mexicana puede unir a un país. Pero una multitud mal gestionada puede convertirse, en cuestión de segundos, en una trampa. Después del triunfo ante Ecuador, la celebración terminó en tragedia: cuatro personas murieron. ¿Cómo prepararnos para el partido de mañana? ¿Cuáles son los protocolos de seguridad que se deben seguir? Bibiana Belsasso, periodista, nos habla al respecto.

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