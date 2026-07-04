El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, afirmó que la justicia debe abrir las puertas a la sociedad como un nuevo método de acercamiento, por lo que integrantes del Órgano de Administración Judicial (OAJ), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y autoridades administrativas en materia de conciliación, arbitraje y registro laboral evaluarán los avances derivados de la reforma al Poder Judicial aprobada en 2024.

“Hoy estamos haciendo diálogo por la justicia. Es un método nuevo, pero si no lo hacemos, no podemos aspirar a mejorar y atender realmente la sociedad que reclama nuestra presencia”, dijo al inaugurar el Foro Nacional de Intercambio de Experiencias en el Sistema de Justicia Laboral 2026.

Dicho foro tiene el objetivo de evaluar los avances de la reforma, identificar áreas críticas de mejora y fortalecer la coordinación entre los operadores del sistema, el Poder Judicial de la Federación (PJF). El ministro presidente enfatizó que la justicia sólo mejorará si hay cooperación, diálogo y debate abierto entre sociedad y autoridades.

“Este país se ha construido con islas, cada quien en su ámbito, cada quien en su aspecto e incluso cuando requerimos reformas constitucionales o legales, no encontramos el canal para hacerlo. Hoy tenemos el Parlamento Abierto y la justicia también tiene que hacerse”, expresó Aguilar Ortiz.

Luego de la inauguración se desarrollarán cinco mesas de trabajo en las que se analizarán casos prácticos, criterios nacionales e internacionales y se abordarán los principales desafíos que enfrenta la justicia laboral federal.

Con el foro, el Poder Judicial busca ser un referente de vanguardia en la consolidación de la justicia laboral, garantizando la excelencia técnica de sus juzgadores.

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