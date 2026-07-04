Controlar a la multitud por el M26

Luego del primer partido de la Selección Mexicana como parte del Mundial de Futbol y del festejo multitudinario que se realizó en el Ángel de la Independencia, la pregunta reiterada hacia las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México fue si era necesario colocar filtros o vallas de acceso a la zona del Ángel de la Independencia para evitar, por un lado, la venta de alcohol y, sobre todo, las aglomeraciones, a lo que la respuesta fue, particularmente del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, que colocar vallas no siempre era la respuesta para hacer frente a la multitud, pues podría resultar un efecto contrario. Ayer, ante el encuentro de México contra Inglaterra y la muerte de cuatro personas, se anunció que habrá filtros y vallas de acceso para evitar aglomeraciones. Por supuesto, habrá que apelar también a la conciencia de los ciudadanos.

Acusa edil de Metepec campaña de desprestigio

Nos platican que el alcalde de Metepec, Fernando Flores, compareció este viernes durante nueve horas ante un juez en Almoloya de Juárez, luego de que irrumpiera junto con sus escoltas armados en un club deportivo el pasado 4 de junio. Nos precisan que la FGJEM busca formularle imputación por presuntos delitos de abuso de autoridad y lesiones, ya que don Fernando habría agredido físicamente a una persona en el sitio, actuando con dolo y aprovechando su cargo. Y aunque, según él, le están montando una campaña de desprestigio, está dispuesto a cooperar con las autoridades. Por cierto que al salir de la audiencia el edil panista declaró que no piensa dejar el cargo. Actúa, pues, como buen político: no me voy y no me voy.

Máxima seguridad para el equipo inglés

Nos platican que debido a que la selección de Inglaterra entrenará en La Cantera de Los Pumas de la UNAM, personal de la Guardia Nacional y de la FIFA recorrieron el sitio y sus inmediaciones a fin de conocer sus condiciones y garantizar la seguridad de los futbolistas, encabezados por su capitán Harry Kane. Ante ello, se determinó cerrar el deportivo El Copete, ubicado en la parte superior de La Cantera. La alcaldía Coyoacán tuvo que emitir un aviso de que el deportivo, incluido el uso de la alberca, la Casa de Atención a las Mujeres y demás áreas de servicio permanecerán cerradas este sábado 4 de julio, a petición de los gobiernos federal y local, como medida de seguridad para la Selección de Inglaterra que se enfrentará a México el domingo 5 de julio.

Únete a nuestro canal