Gilda Susana Lozoya Austin libró por ahora la prisión preventiva, ya que una jueza federal le permitió llevar en libertad condicional el proceso penal que se inició contra ella por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.

En audiencia de imputación, la cual duró diez horas, Nora Ileana García Peralta, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, le impuso distintas medidas cautelares, como la prohibición de la Ciudad de México y del país, así como la presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cuatelares con la finalidad de garantizar su presencia en el proceso que se le sigue.

También le fue retirado su pasaporte y en un plazo de diez días debe portar un brazalete electrónico para evitar sustraerse de la justicia.

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Durante la diligencia, la juzgadora rechazó enviar a prisión a la hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), debido a que consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) no hizo ningún acto nuevo de investigación para localizar y presentar ante la justicia a Gilda Susana Lozoya Austin, durante los últimos tres años.

La jueza señaló que la mujer no ha tenido la intención de evadirse de la justicia, pues salió del país y después regresó.

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Inclusive la juzgadora le dijo: "Puedo entender que haya desconfianza en otros servidores públicos, pero tengo la confianza en que usted se presentará".

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