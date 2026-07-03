La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por el caso de Agronitrogenados, se trate de un “caso político” y aseguró que la FGR le informó que hay pruebas de su participación en ese fraude.

En conferencia de prensa en Morelia, Michoacán, la jefa del Ejecutivo federal indicó que ella y su gabinete fueron informados de la detención de Gilda Susana Lozoya Austin por la fiscal General de la República, Ernestina Godoy hasta después de que ocurrió y los motivos de esta detención.

“Lo que nos informó la fiscal es que hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados.

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Detienen a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin (02/07/2026). Foto: Especial

“No tiene nada que ver con un asunto político. De hecho nosotros no fuimos informados de la detención de ella hasta que no ocurre y es que la fiscal informa al Gabinete de Seguridad por qué se detiene, cuáles son las presunta responsabilidades de esta personas y a qué fraude en particular está asociada su detención”, informó.

Ayer, tras su detención Gilda Susana Lozoya Austin acusó que su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuando regresaba de Europa es un asunto político.

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La hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, intervino durante la audiencia en la cual fue presentada después de haber sido detenida en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez".

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Ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, la mujer afirmó que su familia está siendo utilizada con la finalidad de presionar a su hermano.

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“Yo creo que este es un caso político, dónde a mi mamá, a mi cuñada y a mí, es decir, a las mujeres de mi familia, se nos ha utilizado para presionar a mi hermano".

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