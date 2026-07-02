En un hecho inédito, la jueza de control Nora Ileana García Peralta aplazó para mañana la audiencia en la que se imputaría a Gilda Susana Lozoya Austin, del delito de lavado de dinero, sin pronunciarse sobre la legalidad de su detención.

Y además ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) tenerla a resguardo sin precisar en qué lugar, en lo que constituye una resolución sin precedentes en una jueza electa derivado de la primera elección judicial que se realizó en el país el año pasado.

Dicha determinación fue cuestionada por los representantes de la FGR, que le hicieron ver que debía calificar la detención de manera inmediata y resolver sobre el lugar donde quedaría a resguardo, pues del momento en que se presentó en la audiencia la hermana de Emilio Lozoya está a su disposición en cuanto a su libertad se refiere.

Lee también FGR revive caso de Agronitrogenados ligado a Gilda Lozoya; ¿de qué se le acusa a la hermana del exdirector de Pemex?

Sin embargo, la jueza respondió que no iba a "entrar a discutir la constitucionalidad ni la legalidad de la orden (de aprehensión)porque esa ya quedó firme".

Por lo que suspendió la diligencia y la programó para este martes a las 9:00 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte.

[Publicidad]

Aunque no indicó el lugar donde quedaría a resguardo Gilda Susana Lozoya Austin, la juzgadora pidió a la FGR mantenerla en un lugar con condiciones dignas en el que le den cobija y chamarra. "No les estoy pidiendo lujos para la señora Gilda".

Lee también Abogado de Gilda Lozoya acusa uso de fuerza para detenerla en el AICM; "siempre hemos cooperado", afirma

Gilda Lozoya comparece en el Reclusorio Norte

Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya, fue presentada esta tarde ante la jueza de control del Reclusorio Norte, Nora Ileana García Peralta, electa por voto popular, después de ser detenida por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Agronitrogenados.

[Publicidad]

Vestida con una blusa, chamarra negra y lentes, la mujer se encuentra en el banquillo de los causados, donde alguna vez, no hace mucho tiempo, estuvo su hermano, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la primera parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

"Sí, acepto", fueron las primeras palabras que expresó luego de que dicha juzgadora le preguntó si aceptaba ser representada por los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Ana Lilia Sánchez Villalobos.

Minutos antes de las 15:00 horas empezó la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, donde se espera que los representantes de la FGR le imputen el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

[Publicidad]

Pero el abogado Rojas Pruneda pidió un receso de dos horas para revisar de forma preliminar 70 mil fojas de la acusación que le entregó la Fiscalía General de la República, así como su clienta.

Lo cual le fue concedido, por lo que la diligencia se reanudará a las 17:00 horas.

Se espera que durante la audiencia, los representantes de la FGR hagan la acusación formal contra Gilda Susana Lozoya Austin por el delito de operaciones con recursos de procedencia (lavado de dinero), y pida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el caso Agronitrogenados.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc