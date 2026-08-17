La computación cuántica es un desafío de largo plazo, no un riesgo de seguridad inmediato. Sin embargo, se ha convertido en uno de los temas más discutidos en la industria cripto tras la publicación de un paper de Google Quantum AI en marzo de 2026, que estimó que el poder de cómputo necesario para romper la criptografía de clave pública utilizada por las redes blockchain podría ser alrededor de 20 veces menor de lo calculado previamente.

En este contexto, la industria ya trabaja en la transición hacia la criptografía post-cuántica, un proceso que tomará años. Binance señala que anticiparse y mantener buenas prácticas de seguridad será clave para enfrentar ese desafío.

Binance advierte que el riesgo cuántico no es inmediato. Foto: iStock

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¿Por qué la computación cuántica preocupa al ecosistema cripto?

Si bien ninguna computadora cuántica actual puede vulnerar las principales redes blockchain, investigaciones recientes sugieren que las máquinas del futuro podrían requerir menos poder de cómputo del que se creía.

De acuerdo con el paper de Google Quantum AI, el cambio proviene de algoritmos cuánticos más eficientes, no de un salto repentino en el hardware cuántico. Frente a ello, Binance enfoca sus acciones en fortalecer la seguridad antes de que los riesgos se vuelvan urgentes.

“No queremos que la llegada de una computadora cuántica criptográficamente relevante se convierta en una carrera entre los defensores que intentan migrar activos y los atacantes que intentan robarlos”, señala Jimmy Su, Chief Security Officer de Binance.

En este sentido, la compañía monitorea de manera permanente los avances en computación cuántica, evalúa estándares emergentes y prepara su infraestructura para acompañar la transición del sector.

La transición post-cuántica: el nuevo reto de seguridad para blockchain

La criptografía necesaria para defenderse de futuros ataques cuánticos ya existe: en 2024, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) finalizó sus primeros estándares de criptografía post-cuántica.

Para el sector cripto, el desafío está en la adopción: redes blockchain, wallets, exchanges y custodios deberán realizar una transición coordinada que tomará años. De hecho, distintas redes también enfrentan desafíos diferentes.

Computación cuántica es un desafío de largo plazo. Foto: iStock

Por ejemplo, Bitcoin tiene una de las rutas de migración más complejas, porque muchas claves públicas ya se han hecho visibles en la blockchain como parte de transacciones normales. Investigadores estiman que alrededor de 6 millones de BTC están asociados con estas claves públicas expuestas.

Pese a ello, eso no significa que los usuarios deban mover sus activos hoy. Si en el futuro se vuelven necesarias actualizaciones, la mayoría de esos fondos aún podría trasladarse a nuevas direcciones de wallet antes de que existan computadoras cuánticas con la capacidad necesaria.

¿Qué pueden hacer hoy los usuarios para reforzar su seguridad?

Binance señala que seguir buenas prácticas de seguridad puede mejorar la protección de los usuarios hoy y, al mismo tiempo, respaldar la futura transición de la industria hacia la criptografía post-cuántica.

La plataforma de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones diarias aconseja, en primer lugar, mantener actualizadas las apps de cripto. Ya sea que se use una wallet de auto custodia o un exchange de criptomonedas, las mejoras de seguridad se publican regularmente, y es probable que las futuras actualizaciones post-cuánticas se implementen mediante software.

Usar nuevas direcciones de recepción cuando la wallet de auto custodia lo recomiende también es clave entre los consejos de seguridad. De hecho, muchas herramientas modernas generan automáticamente una nueva dirección de recepción para cada transacción.

Para el sector cripto, el desafío está en la adopción de medidas de seguridad. Foto: iStock

Seguir esta práctica puede ayudar a mejorar la privacidad y, en algunas redes blockchain, reducir la exposición innecesaria de claves públicas. Además, Binance recomienda atender las medidas de seguridad de cada proveedor de wallet o exchange, como usar autenticación robusta y proteger la frase de recuperación y las claves privadas.

Si bien la computación cuántica evoluciona rápidamente, no todos los titulares reflejan un cambio inmediato en el nivel de riesgo. Por eso, mantenerse informado a través de fuentes confiables será clave para tomar mejores decisiones.

Defenderse de futuros ataques cuánticos ya no es solo un problema tecnológico. La criptografía existe; lo que queda es la coordinación: lograr que redes blockchain, wallets, exchanges, custodios y millones de usuarios la adopten en conjunto. Esa transición llevará tiempo, pero comenzar temprano le da a la industria la mejor oportunidad de hacerlo bien.

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