La computación cuántica y la inteligencia artificial han alcanzado la madurez para ofrecer soluciones reales a los negocios, informó Arvind Krishna, CEO Global de IBM durante su conferencia anual Think.

En el tema de computación cuántica, presentó el avance más revolucionario en colaboración con Cleveland Clinic y RIKEN, estas tres instituciones lograron simular un complejo proteico compuesto por 12 mil 635 átomos. Esto representa la simulación más grande que se conoce de moléculas que son clave para el desarrollo más rápido de medicamentos, ya que ayudan a entender si un fármaco puede interactuar con una proteína.

En este sentido, IBM también celebró 10 años de haber puesto la computación cuántica de IBM en la nube, acercando el hardware a la comunidad global que hoy cuenta con más de 300 organizaciones y casi 700 mil usuarios.

“La tecnología cuántica ha dejado de ser futurología o un mero proyecto de laboratorio para convertirse en una realidad capaz de resolver problemas concretos. Existe el concepto de ventaja cuántica, donde estos sistemas superan a la computación tradicional, aunque la visión a futuro es que ambas tecnologías interactúen de forma conjunta y complementaria”, explicó Mauricio Torres, CEO de IBM México.

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Por otra parte, subrayó que la IA debe dejar de verse como proyectos o “pilotos aislados” para pasar a formar parte del corazón operativo de las empresas a gran escala. La gran evolución es la inteligencia artificial agéntica: con componentes que pueden programarse por sí mismos las 24 horas al día, a velocidades inalcanzables para los humanos y conectarse a los sistemas existentes de las empresas.

Para gestionar esto, IBM promovió Watson X Orchestrate, un sistema que permite controlar a estos agentes de manera segura. Para este fin es necesario alimentar a la IA con datos en tiempo real y eso se puede hacer con herramientas de Confluent (una empresa recién adquirida por la compañía) y el uso de un modelo de nube híbrida.

Un tema relevante es que estos sistemas de IBM deben garantizar la “soberanía” de los datos, permitiendo a las empresas procesar su información cerca de su origen para mantener el control total y cumplir con las regulaciones gubernamentales.

Durante su presentación, Arvind Krishna, advirtió sobre una brecha inminente en el mercado corporativo donde las empresas que implementen la IA tendrán una ventaja significativa, mientras que las que no lo hagan se separarán exponencialmente hasta desaparecer.

Para demostrar que esta transformación funciona, IBM se presentó como su propio “cliente cero”, revelando que el uso interno de sus herramientas de IA a escala les ha generado ahorros por 4 mil 500 millones de dólares y han liberado 12 mil 500 billones de dólares en efectivo en los últimos tres años.

En IBM Think 2026 participaron 100 empresas mexicanas. Foto: IBM

México en una realidad dual

Mauricio Torres explicó que México vive dos realidades simultáneas. Por un lado, enfrenta rezagos como un bajo nivel general de bancarización, pero por el otro, posee sectores como la banca, finanzas y telecomunicaciones que operan con niveles de sofisticación tecnológica comparables a los de Estados Unidos.

Destacó a la empresa mexicana Clip como un caso de éxito excepcional. Utilizando soluciones tecnológicas, lograron ayudar a bancarizar a pequeñas y medianas empresas que antes estaban excluidas del mundo digital. La implementación de IA para Clip fue liderada por NS Cognitive Labs, un socio de negocios mexicano de IBM que fue reconocido con un premio regional en Think 2026 por este proyecto.

A este evento de IBM, realizado en Boston, asistieron más de 100 clientes de grandes empresas mexicanas, mostrando no solo interés en pasar sus pilotos de IA a operaciones centrales, sino también una notable emoción colectiva por entender cuándo y cómo comenzar a integrar la computación cuántica en sus estrategias.

A nivel global, Think reunió a más de 5 mil líderes de negocio y tecnología de más de 80 países y entre los anuncios más relevantes también se anunció un conjunto de productos y capacidades que dará a las empresas un nuevo ‘Modelo Operativo de IA” basado en cuatro sistemas integrados que trabajan juntos: datos, agentes, automatización y cómputo híbrido.

Cada uno de estos sistemas ya es una prioridad para las empresas. Pero juntos representan un cambio mucho más profundo: pasar de solo mejorar partes del negocio a transformar la forma en que el negocio funciona en su totalidad.

Otros anuncios de este evento fue la nueva generación de Watson x Orchestrate que evoluciona hacia una plataforma para la era de múltiples agentes. IBM Bob, que ayuda a los desarrolladores a crear agentes con controles de seguridad y costos integrados desde el inicio.

Además de IBM Concert, una plataforma de operaciones impulsada por IA que ayuda a las organizaciones a pasar de un monitoreo a una respuesta inteligente y coordinada.

Finalmente, la integración de Confluent y Tableflow con watsonx.data que ofrecen IA y analítica unificadas en todos los datos, conectando el procesamiento de eventos en tiempo real con las cargas de trabajo, en entornos empresariales híbridos.

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