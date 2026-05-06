Hay momentos en que ver películas, series, videos musicales, etcétera, deja de ser cómodo en el celular. Y por eso mismo, debes conocer este truco para proyectar su pantalla en la televisión.

Se trata de un hack ideal para compartir con amigos y familia o vivir una experiencia más inmersiva, e incluso disfrutar tu contenido favorito con mejor calidad de imagen y sonido.

Si quieres saber cómo se hace, en Techbit te lo explicamos.

Existen diferentes métodos para compartir la pantalla de tu celular a una televisión. Foto: Imagen generada con IA

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Pasos para proyectar la pantalla de tu celular a una televisión

Existen diversos métodos para disfrutar el contenido de tu celular en una televisión, pero los más efectivos son: conexión inalámbrica y cable HDMI.

Conexión inalámbrica

En ambos, necesitas asegurarte de que los dispositivos estén conectados a la misma red WiFi y que sus sistemas operativos estén actualizado.

Ahora bien, en el caso de los dispositivos iOS, el método de conexión inalámbrica es Airplay. Si tu celular y televisión son compatibles con ella, realiza lo siguiente:

En tu iPhone abre el centro de control.

Pulsa “Duplicar pantalla”.

Selecciona tu TV.

Listo, ya puedes compartir el contenido de tu celular en la televisión.

En cambio, si tu dispositivo celular no es compatible, puedes utilizar dispositivos externos como Google Chromecast.

Y en Android, te recomendamos establecer la conexión inalámbrica mediante la app Google TV o Google Home. Estos son los pasos:

Abre la aplicación.

Pulsa “Conectar TV cercana” o “Enviar mi pantalla”.

En Google Home, tu celular te pedirá autorización para compartir pantalla, así que pulsa “Aceptar”.

En Google TV, primero debes seleccionar el dispositivo que deseas conectar y vincularlo a través del código que se muestra en la televisión. Cuando finalices, selecciona “Vincular”.

¡Ojo si tienes un Samsung! Estos teléfonos integran con Smart View, que permite duplicar la pantalla en una televisión inteligente. Para utilizarlo, sigue estos pasos:

En tu celular , desliza tu dedo hacia abajo de la pantalla para abrir las notificaciones.

, desliza tu dedo hacia abajo de la pantalla para abrir las notificaciones. Elige “Smart View”.

Selecciona el dispositivo en el que quieres transmitir la pantalla.

¡Listo! Disfruta tu contenido multimedia.

Hay celulares que integran aplicaciones para proyectar la pantalla en televisiones compatibles. Foto: Imagen creada con IA

Conexión por cable HDMI

Si tu televisión o tu celular no pueden establecer la conexión inalámbrica, vincúlalos por medio de un cable HDMI. Dicho método depende del sistema operativo, por ejemplo:

iOS: en iPhone 15 o anteriores, utiliza un adaptador de Lightning a HDMI, mientras que para modelos posteriores usa un cable USB-C a HDMI.

Android: establece la conexión con un cable USB-C a HDMI.

Este truco de tecnología puede darte una experiencia más inmersiva con tu celular y tu televisión. ¿Ya lo conocías?

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