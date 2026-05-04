Quizás no lo sepas pero cada televisión tiene puertos USB diferentes, dependiendo de su modelo. Estas interfaces están diseñadas para garantizar que los usuarios disfruten de su experiencia al sintonizar contenido.

Es importante aclarar que puerto USB tiene beneficios propios. Por eso, resulta indispensable que identifiques con cuáles cuenta tu televisor y les saques el máximo provecho.

En Tech Bit te ayudamos a averiguar este dato.

Este es el secreto de los puertos USB de la televisión. Imagen: Freepik

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¿Qué es un puerto USB?

Un puerto USB es una interfaz estándar que permite la conexión entre dispositivos electrónicos para transferir datos, proyectar contenido y suministrar energía. Todo esto sin necesidad de realizar conexiones complejas.

Las pantallas actuales tienden a ser fabricadas con hasta 3 puertos USB. El secreto que guardan es que cada tipo ofrece ventajas diferentes y, de acuerdo con el fabricante Lenovo, estos puertos ayudan a realzar la importancia de los televisores al dotarlos con funciones como:

Transmitir contenido como películas.

Ayudan a cargar celulares y otros equipos.

Graban y reproducen programas en vivo.

¿Cómo identificar qué tipo de puerto USB tiene tu televisión?

Diferenciar este dato no es complicado, solo debes identificar el color interno del puerto USB:

Puerto USB blanco: Es la versión más obsoleta y se utiliza principalmente para ratones, teclados y cámaras web. Su velocidad es baja, con apenas una potencia de hasta 1.5 Mbit/s.

Puerto USB negro: Cuenta con una velocidad rápida de 480 Mbit/s pero es considerado obsoleto. Es adecuado para conectar centros multimedia.

Puerto USB azul: Es uno de los más utilizados. Su velocidad es de hasta 4,8 Gbit/s, considerada como rápida. Es factible para utilizar centros multimedia y transferir datos.

Puerto USB azul claro: Es poco común pero más potente. Es específico para conexiones USB 3.1 Gen 2. Su velocidad es de hasta 10 Gbit/s, ideal para conectar dispositivos de streaming y otros dispositivos para recargar.

Puerto USB amarillo/naranja: Al igual que el anterior, permite la carga de dispositivos, pero con mayor rápido. Se distinguen por poseer una mejor potencia.

Otra forma de identificar estos puertos es con base a sus pines, los cuales se encargan de la transferencia de datos y la generación de energía entre los dispositivos conectados.

De acuerdo con el fabricante PCBAsic, estos son los pines que posee cada puerto:

USB Tipo A: Tiene 4 pines, 2 de datos y 2 de alimentación.

USB Tipo B: Se conforma por 4 pines, 1 de alimentación, 2 de datos y 1 de tierra.

USB-C: Está compuesto por 24 pines.

Los televisores modernos cuentan con un puerto USB más eficiente. Foto: Unsplash / Freepik

Como ves, el puerto USB de tu televisión te dará muchos beneficios al momento de disfrutar tu contenido favorito y cargar tu celular y otros dispositivos cuando así lo requieras.

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