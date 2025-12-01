Las USB han sido, por casi dos décadas, de gran ayuda para almacenar datos y distintos archivos como documentos y fotografías; pero, desafortunadamente, en los últimos años han sido desplazadas por medios digitales en los que se puede resguardar material importante.

No obstante, estos dispositivos tienen diversas ventajas que las hacen destacar de entre otras herramientas de almacenamiento.

Por ello, hoy en Techbit te decimos qué tan seguras son las USB y cómo puedes cuidar de la tuya para sacarle el máximo provecho.

No expongas tu memoria USB a dispositivos ajenos. Foto: Pixabay

¿Qué tan confiables son las memorias USB?

La Universal Serial Bus (USB) es uno de los dispositivos más conocidos y útiles, pues su propósito es almacenar documentos, videos, canciones, aplicaciones y más archivos dentro de un mismo compartimiento; lo cual, las ha hecho indispensables para su uso personal, laboral y escolar.

Sin embargo, estas memorias, cuyo origen data a finales de los años 90, se han visto reemplazadas por plataformas como Google Drive, las cuales también ofrecen un sistema de almacenamiento.

No obstante, ante este panorama, hay quienes siguen usándolas ya que suelen ser herramientas bastante seguras que ofrecen beneficios como que guardan todo tipo de archivos, suelen ser de uso personal, son portátiles, transfieren su contenido a otros equipos como computadoras y televisores y lo más importante: no necesitan de señal WiFi para operar.

Además, ayudan a administrar los archivos profesionales y personales de un usuario que requiere guardarlos en un espacio externo y seguro para obtener más almacenamiento en sus dispositivos electrónicos.

Si bien, las USB suelen ser bastante prácticas y seguras, por desgracia no quedan exentas de ciertas amenazas como los virus cibernéticos, que pueden dañar la información que está en ellas y los dispositivos a los que se conectan.

Según la compañía de ciberseguridad Kaspersky, aproximadamente el 30% del software malicioso se propaga a través de memorias USB y tarjetas SD, y muchas veces, estas infecciones ocurren sin intervención de Internet.

Por otra parte, existe la posibilidad de que, en caso de extravío, la memoria sea espiada y su contenido sea utilizado para fines maliciosos.

Pero, no te preocupes, porque hay una serie de precauciones que puedes seguir para librar tu USB de estos peligros.

El mejor método para proteger a una memoria USB es un antivirus. Foto: Unsplash

¿Cómo usar una memoria USB de manera correcta?

Los expertos en ciberseguridad como Kaspersky y otras compañías han externado una serie de recomendaciones para promover el buen cuidado de las memorias USB. Entre ellas destacan:

Proteger su acceso mediante sistemas de cifrado como BitLocker en Windows o Disk Utility en macOS. Así, si la memoria se pierde, los datos se mantienen protegidos.

Utiliza un antivirus en tu ordenador para detectar y combatir cualquier malware que se encuentre en tu USB .

. No expongas tu memoria a dispositivos ajenos y públicos. En caso de que debas hacerlo, revísala en tu computadora para verificar que no se haya dañado.

Cuando hayas terminado de usarla, realiza la extracción segura del sistema operativo antes de desconectarla.

Aunque las USB almacenan todo tipo de archivos, su espacio puede ser reducido. Foto: Pixabay

¿Qué hacer si una memoria USB tiene virus?

La empresa suiza de ciberseguridad, Acronis, recomienda realizar los siguientes pasos para eliminar un virus de una USB:

En primera instancia, se debe escanear la memoria para identificar el malware, utilizando un antivirus confiable.

Si el dispositivo ha sido infectado, se tiene que ejecutar un programa antimalware como Norton o McAfee, y con él combatir la amenaza.

Activar el antivirus en el ordenador hasta que el virus se haya eliminado por completo del dispositivo USB.

Finalmente, para verificar que el daño ha sido eliminado, se puede corroborar con ayuda de un escáner de virus.

Las memorias USB tienden a ser bastante útiles y seguras, solo sigue estas recomendaciones para cuidarlas lo mejor posible.

