¡Hay una nueva noticia para quienes utilizan Apple Watch Y es que a partir de ahora ya pueden sintonizar sus audios de WhatsApp a través del reloj inteligente.

La finalidad de esta nueva operación es que puedan acceder a sus conversaciones desde la comodidad de su muñeca sin tener que encender el celular.

Esta nueva actualización ha sido llevada a sus usuarios gracias a la nueva aplicación nativa para watchOS, la cual ha permitido la reproducción de audios y demás mensajes.

A continuación, te decimos cómo puedes utilizar esta nueva función desde tu Apple Watch

Los audios de WhatsApp llegaron a Apple Watch para que los usuarios no dependan de sus dispositivos. Foto: Especial

¿Cómo oír tus audios de WhatsApp en Apple Watch?

De acuerdo con el Centro de ayuda de WhatsApp, para que puedas reproducir tus audios de dicha aplicación de mensajería en tu Apple Watch, necesitas contar con la versión más actual de la app, una versión iOS de 9.1 en adelante, WatchOS 10 o alguna de sus versiones posteriores y un Apple Watch Series 4 en adelante.

El proceso para que puedas escuchar tus mensajes de voz en tu reloj inteligente es el siguiente:

Abre WhatsApp en tu Apple Watch desde la pestaña “Apps disponibles” en la sección “Mi reloj”, o si no la tienes puedes instalarla desde ese mismo panel.

en tu desde la pestaña “Apps disponibles” en la sección “Mi reloj”, o si no la tienes puedes instalarla desde ese mismo panel. Una vez instalada, abre la app y vincula tu cuenta al Apple Watch utilizando la cámara de tu móvil y el QR que aparece en el reloj.

utilizando la cámara de tu móvil y el QR que aparece en el reloj. Cuando tengas tu cuenta vinculada, podrás recibir audios, y para escucharlos solo necesitas dar clic en el ícono de reproducir.

Toma en cuenta que, por el momento, no se pueden oír las notas de voz con una velocidad diferente a la normal, tal cual se puede hacer desde el móvil, es decir, la reproducción de audios largos no podrá ser acelerada.

También puedes enviar audios muy breves de WhatsApp desde tu Apple Watch. Foto: Especial

¿Cómo puedes enviar audios de WhatsApp desde tu Apple Watch?

Por otra parte, si requieres enviar un audio desde tu Apple Watch, solo necesitas entrar al chat en el que deseas mandarlo y con ayuda del ícono de la grabadora puedes conseguirlo, tal cual estuvieras usando un celular.

Sin embargo, hay una desventaja en este aspecto, y es que las notas de voz que grabes desde tu Apple Watch no deben rebasar los 10 segundos. Deben ser audios muy breves en los que expreses frases cortas.

Por lo que si tu intención es responder con una grabación más amplia, entonces deberás recurrir a tu iPhone; lo que contraria a la finalidad de Apple por hacer que sus usuarios ya no dependan de su dispositivo. No obstante, en un futuro esto podría arreglarse.

Además de esta nueva operación de Apple Watch con relación a los audios de WhatsApp, hay otras funciones que puedes realizar desde tu reloj inteligente como:

Leer las notificaciones.

Responder mensajes y enviar reacciones.

Enviar y recibir mensajes de texto.

Mirar y enviar fotos y stickers.

Realizar llamadas.

