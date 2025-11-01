Una nueva implementación de Apple podría llegar a México en unos cuantos meses. Se trata de los mensajes SOS satelital de iPhone, los cuales han sido lanzados por la compañía en países como Estados Unidos y Canadá, con el propósito de para mejorar la seguridad de sus usuarios ante situaciones de peligro y vulnerabilidad.

Para tener acceso a este sistema de seguridad debes utilizar un modelo posterior al iPhone 14 como los más recientes iPhone 17, iPhone 17 Pro y 17 Pro Max; incluso operan en el iPhone Air, y el reciente Apple Watch Ultra 3 .

Así que, los usuarios mexicanos con estos dispositivos podrán conocer los mensajes SOS satelital de la empresa americana cuando estén disponibles en territorio nacional.

Los mensajes SOS satelital de iPhone podrían llegar a México antes de 2026. Foto: Apple Support

¿Qué son los mensajes SOS satelital de iPhone?

De acuerdo con Apple, los mensajes de emergencia SOS vía satélite permiten a los usuarios comunicarse con servicios y contactos de emergencia en caso de sufrir un percance o alguna situación de seguridad de mayor gravedad, aun cuando el dispositivo iPhone carezca de señal móvil o de WiFi.

Los mensajes SOS satelital pueden activarse en la sección de mensajes de emergencia desde la configuración del dispositivo. Cuando los usuarios se sientan vulnerables y las llamadas de emergencia no resulten exitosas, pueden recurrir a este sistema de mensajería para solicitar el apoyo de autoridades.

Esta comunicación satelital permite que las personas envíen mensajes de texto y de iMessage para contactar a operadores de Apple, e incluso, luego de responder un breve cuestionario que le permitirá saber a la compañía cuál es la situación que ocurre, puedan compartir su ubicación por medio de la app “Find Me”.

Después del llenado del formulario, la interfaz guiará al usuario para lograr conectarse con el satélite, que a su vez, mandará la señal a encargados de Apple, quienes se encargarán de buscar a los servicios de emergencia a nombre de la persona afectada y que de esa manera sea localizada y amparada.

Además, puedes configurar una lista de contactos de emergencia desde la aplicación “Salud” para que de igual forma sean notificados automáticamente de tu petición de auxilio. Sin embargo, esta función debes activarla con una conexión a Internet para que sea guardada exitosamente.

Los mensajes SOS satelital serán una alternativa en caso de que las llamadas de emergencia no puedan ejecutarse. Foto: Apple Support

¿Cuándo llegarán a México los mensajes SOS satelital de iPhone?

Los mensajes SOS satelital son gratuitos y están en funcionamiento en los modelos iPhone 14 y iPhone 15 que fueron activados antes del 9 de septiembre de 2025.

Aunque Apple no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento de esta nueva herramienta de seguridad en México, la compañía prevé la posibilidad de que su estreno sea antes de terminar este año.

Actualmente, los mensajes SOS satelital están disponibles en los dispositivos iPhone de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Japón y otros países más.

