¿Sabías que no es necesario añadir a las personas en tu lista de contactos para enviarles mensajes por WhatsApp? Pero siempre es importante tomar ciertas medidas de seguridad para hacerlo.

Si recibes un mensaje de un número desconocido y quieres responder para saber quién está detrás o simplemente para comprobar si es un asunto importante, en Techbit te compartimos un truco que no te pone en riesgo.

Utiliza este truco de WhatsApp cuando recibas un mensaje de un contacto desconocido. Foto: Pixabay

¿Es seguro enviar un mensaje de WhatsApp a contactos desconocidos?

Recuerda que, para garantizar tu seguridad y reducir el riesgo de caer en estafas, siempre es mejor no responder los mensajes y llamadas de contactos desconocidos.

Pero si por alguna razón necesitas hacerlo o eres tú quien quiere contactar a una persona que no te tiene agregado en su agenda, entonces busca establecer la comunicación con medidas de seguridad.

El truco que hoy te presentamos en WhatsApp, además de ayudarte a enviar mensajes a contactos desconocidos, también sirve para comunicarte con personas que conoces pero con las que no pretendes mantener un vínculo cercano.

Y es que ofrece ventajas como:

Seguridad y privacidad: Ante una situación inesperada, en la que debes enviar un mensaje a una persona desconocida, te protege de que pueda ver tu información. Con este truco no tendrá acceso a tus fotos, estados y descripción.

Ahorra espacio de almacenamiento: Con este truco evitas saturar tu agenda de números telefónicos, lo que mejora el rendimiento y optimiza el espacio de almacenamiento.

Asuntos personales: Si por algún motivo no quieres añadir a tu agenda a una persona pero estás obligado a comunicarte con ella, este truco te permitirá hacerlo de manera exitosa.

¿Cómo mandar mensajes de WhatsApp a contactos desconocidos?

Ahora que sabes que es un truco seguro, entonces te presentamos el paso a paso para realizarlo. Básicamente debes ubicar el botón flotante "+", que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Dicho botón flotante permite ingresar un número telefónico, que no necesariamente se tiene registrado en la lista de contactos, para enviarle un mensaje. Utilízalo de la siguiente manera:

Abre WhatsApp y toca el botón verde con el signo “+”.

y toca el botón verde con el signo “+”. Verás todos tus contactos registrados, pero tienes que dirigirte a la barra de búsqueda y escribir el número de la persona con la que quieres conversar, sin añadirla a tu agenda.

Presiona el botón verde con la leyenda “Chatear”.

¡Listo! Comienza a comunicarte con ese contacto sin que se guarde en tu agenda.

Este truco te permite chatear con contactos no registrados en WhatsApp. Foto: Unsplash

¿Cómo mandar mensajes en WhatsApp Web a contactos desconocidos?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, este truco se puede realizar desde la app y desde la versión del navegador. Para esta última el procedimiento cambia, por eso, aquí te lo compartimos:

Ingresa a tu navegador y escribe en la barra de búsqueda https://wa.me/número.

Al entrar al anterior sitio, sustituye la palabra “número” por el teléfono del contacto desconocido al que deseas enviar mensaje. Ingresa la clave LADA si es necesario.

Después, oprime “Enter” para realizar la búsqueda.

Finalmente, verás una lista de los contactos a los que puedes enviar el mensaje y debes seleccionar el que te interesa.

