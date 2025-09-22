El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado la incorporación de un chatbot de Locatel a WhatsApp, la aplicación de mensajería rápida de Meta.

A través de este servicio, los usuarios podrán comunicarse de manera directa y eficiente para obtener apoyo inmediato en emergencias, así como la aclaración de dudas en diversos temas.

La creación de este chatbot dentro de WhatsApp ocurre justo en el 46 aniversario de Locatel.

¿Cómo contactar a Locatel por WhatsApp? Imagen: Unsplash

Así puedes contactar a Locatel por WhatsApp

Para comenzar una conversación, guarda el número de Locatel en tus contactos. El número es 55 5658 1111. Para guardarlo directamente en WhatsApp, abre la app y da clic en el ícono de "Nueva conversación" y da clic en "Nuevo contacto".

Ingresa el nombre de "Locatel" y el número, posteriormente da clic en "Guardar". Una vez que lo hayas almacenado, da clic en el contacto e inicia la conversación con un "Hola".

De forma automática de desplegará un menú con las opciones de trámites o información de los mismos. Elige el que se adecue a tus necesidades.

¿Cómo contactar a Locatel por WhatsApp? Imagen: Unsplash

Además, el chatbot puede ofrecer autoservicio para ciertos trámites, es decir, con la información y enlaces proporcionados las personas usuarias pueden realizar por sí mismas cada uno de los trámites. Por otro lado, en caso de requerir la asistencia humana, la persona interesada puede comunicarse con un operador u operadora de Locatel mediante el mismo chatbot.

El chatbot estará disponible las 24 horas, los 365 días del año lo cual garantiza la atención al usuario en cualquier momento. De acuerdo con César Mancera, director General de Locatel, con esta herramienta tecnológica se busca que "las y los capitalinos tengan una atención más ágil y accesible".

