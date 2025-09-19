A partir de las 8 de la mañana las puertas de la tienda de Apple en Plaza Antara se abrieron y cientos de seguidores de la firma de Cupertino se dieron cita para ser de los primeros en conseguir el nuevo iPhone 17.

Al abrir las puertas, los trabajadores de Apple salieron con emoción a recibir a los primeros compradores del dispositivo, quienes ya sentían nervios por obtener el iPhone 17.

Arturo Delgado fue el primer mexicano en comprar el nuevo iPhone 17 este 19 de septiembre, fecha de lanzamiento oficial en tiendas físicas de México.

En México, la preventa del iPhone 17 inició el 12 de septiembre y la venta general, este viernes 19. | Foto: Alejandro Hernández

Su compra fue el iPhone 17 Pro Max en color anaranjado. Para lograr ser el primer mexicano en tener en sus manos el dispositivo, tuvo que acampar afuera de la tienda desde el miércoles a las 7:30, sumando más de 30 horas para lograr ser el primero en tener el iPhone en sus manos.

Esta no es la primera vez que Arturo Delgado aparece en medios de comunicación mencionado como el primer mexicano que logra comprar algún equipo de una naciente generación de iPhone. De acuerdo con el fanático de Apple, lleva 13 años siendo el primer comprador de la marca.

"Se volvió mi estilo de vida", señala Delgado a Tech Bit al preguntarle por qué a lo largo de estos años ha hecho la rutina de formarse con anticipación para ser el primero en comprar el reciente equipo de la compañía. "No solo es fanatismo, sino tradición", precisa.

Por otro lado, destaca que entre las características del equipo, eligió este celular por sus cámaras y capacidad de almacenamiento, la cual subió a 2 TB. Además, agrega que el nuevo iPhone es "toda una escultura".

Características del iPhone 17 Pro Max

Las características del iPhone 17 Pro Max son:

Su batería dura hasta 39 horas.

Está disponible en colores plata, naranja cósmico y azul profundo.

Su pantalla es la más grande, con 6.9".

Se vende con cuatro capacidades de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Su valor va desde $30,999, dependiendo de la memoria.

Mide 163.4 mm de alto x 78 mm de ancho x 8.75 mm de grosor.

Ofrece una resolución de 2868 x 1320 a 460 ppi (pixeles por pulgada).

Cuenta con un chip A29, que incluye CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos, acompañado de 12 GB de RAM.

El iPhone 17 saldrá a la venta en México el viernes 12 de septiembre. Foto: Apple

¿Cuánto cuesta el iPhone 17?

A continuación los costos de toda la generación 17 de iPhone para México:

