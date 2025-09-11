En México, la pre-venta de la serie del iPhone 17 arrancará este viernes 12 de septiembre de 2025. Dichos dispositivos han causado revuelo por su diseño, por las innovaciones que Apple presentó hace unos días y, desde luego, por su precio.

Pero antes de adquirir alguno de los modelos es fundamental que conozcas sus diferencias y similitudes para que tu dinero sea bien invertido.

Hoy en Techbit, particularmente, te hablamos sobre las diferencias entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, los celulares más caros dentro de la nueva línea de la empresa californiana.

Apple pretende que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max sean los mejores celulares de su compañía. Foto: Apple

¿Cuáles son las diferencias entre el ¡Phone 17 Pro Max y el iPhone Pro?

De acuerdo con Apple, a pesar de las diferencias que ambos celulares tienen, la serie del iPhone 17 ha sido diseñada para que los modelos sean los más poderosos de la historia.

A simple vista, la versión Pro y Pro Max podrían confundirse. Pero una manera de distinguirlos es comparando los tamaños y revisando sus atributos por separado:

iPhone 17 pro:

Diseño innovador con un rendimiento pro-arrollador.

Se encuentra disponible en colores plata, naranja cósmico y azul profundo

Su batería tiene un rendimiento de hasta 33 horas.

Su precio va desde lo $28,499, dependiendo de la capacidad de almacenamiento (256 GB, 512 GB o 1 TB)

Posee una pantalla de 6.3 ".

Tiene un peso de 206 g.

Mide 150 mm de alto x 71.9 mm de ancho x 8.75 mm de grosor.

Ofrece una resolución de 2622 x 1206 pixeles a 460 ppi (píxeles por pulgada).

Incluye un chip A19, cuya CPU es de 6 núcleos y la GPU de 5 núcleos, acompañados de 8 GB de RAM.

¡Phone 17 Pro Max:

Su batería dura hasta 39 horas.

Está disponible en colores plata, naranja cósmico y azul profundo.

Su pantalla es la más grande, con 6.9".

Se vende con 4 capacidades de almacenamiento: 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.

Su valor va desde $30,999, dependiendo de la memoria.

Mide 163.4 mm de alto x 78 mm de ancho x 8.75 mm de grosor.

Ofrece una resolución de 2868 x 1320 a 460 ppi (píxeles por pulgada).

Cuenta con un chip A29, que incluye CPU de 6 núcleos y GPU de 6 núcleos, acompañado de 12 GB de RAM.

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max incluyen un chip A19, el más potente hasta la fecha. Foto: Apple

¿Cuáles son las similitudes entre el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max?

El iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max también coinciden en ciertos aspectos, principalmente del software. Aquí te los enlistamos para que lo tengas en cuenta antes de comprarlo:

Sistema operativo iOS 26.

Recargan al 50% de batería en 20 minutos.

Son fabricados con "Ceramic Shield 2", material más resistente que el cristal de cualquier smartphone.

Integran el chip A19 Pro, considerado por Apple como el más potente y eficiente hasta la fecha.

Diseño “unibody” (resistente, ligero y elegante) de aluminio, que ofrece un mejor rendimiento térmico.

Sus cámaras son de Fusion Principal con 48 MP y Fusion Ultra gran angular de 48 MP, que capturan imágenes más detalladas a diferencia de otras series del iPhone.

Son resistentes a las salpicaduras, al agua y al polvo gracias a su clasificación IP68 (Ingress Protection).

Poseen tecnología eSIM avanzada, que brinda mayor comodidad y seguridad.

No son compatibles con tarjetas SIM físicas.

En caso de que te animes a cambiar tu celular por alguna de estas opciones, primero te recomendamos analizar tus necesidades como usuario y también el presupuesto que estás dispuesto a gastar.

