En plena era digital, la seguridad de nuestras cuentas depende en gran medida de una sola decisión: la contraseña que elegimos para resguardarlas.

El problema es que actualmente millones de usuarios aún recurren a combinaciones obvias que les permite a los ciberdelincuentes descubrir fácilmente las contraseñas y acceder a cuentas para robar información o datos importantes.

Recientemente, un análisis realizado por NordPass reveló cuáles son las 10 contraseñas más inseguras y que nunca deberías usar si quieres proteger tu información personal y evitar caer en manos de los hackers.

10 contraseñas más inseguras que nunca debes usar. Imagen: Unsplash

En Tech Bit te contamos de qué contraseñas se tratan.

¿Cuáles son las contraseñas que nunca deberías usar en tus cuentas?

NordPass ha revelado cuáles son las contraseñas más comunes del mundo durante 2024 y las cuales, por obvias razones, deberían evitar los usuarios pues son más propensas de ser usadas por los ciberdelincuentes.

A través de una análisis de 2.5 TB de una base de datos de incidentes de ciberseguridad extraído de varias búsquedas públicas, descubrieron cuáles son las contraseñas más usadas por millones de usuarios y que pueden ser descubiertas por los ciberdelincuentes en menos de 1 segundo.

La primera es "123456", la cual fue usada el año pasado más de tres millones de veces. Esto no es una sorpresa ya que en investigaciones anteriores se ha revelado que es la contraseña más usada en el mundo a través de diferentes periodos de tiempo.

A esta le sigue "123456789" la cual fue usada por 1.6 millones de personas. En tercer lugar quedó "12345678" usada por 885 mil personas.

La palabra "password" que en español significa "contraseña" también fue de las más usadas, específicamente por 692 mil personas en el mundo.

Le siguen "qwerty123" y "qwerty1", las cuales fueron usadas por 643 mil y 584 mil personas.

Otras contraseñas inseguras son: "111111", "12345", "secret" y "123123".

La lista completa se resume en la siguiente imagen creada por Visual Capitalist con datos de NordPass.

¿Cómo crear una contraseña segura?

NordPass ha enlistado las características con las que debe contar una contraseña segura:

Una contraseña segura debe ser de mínimo 12 caracteres.

debe ser de mínimo 12 caracteres. Se compone de una mezcla de letras, números, mayúsculas, minúsculas y símbolos para crear una secuencia de caracteres impredecible.

Tiene que ser única, hasta el punto de que no contenga ninguna información que pueda adivinarse fácilmente, como palabras o fechas.

