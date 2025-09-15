Algunas veces puede ocurrir que te llega un mensaje de voz pero no quieres dejar la prueba de que ya lo haz escuchado. Y es que WhatsApp sí le avisa al remitente cuando su mensaje ya fue escuchado por la otra persona, pues el puntito de reproducción cambia de gris a azul.

Y aunque parezca una tarea imposible escuchar notas de voz sin que la otra persona lo sepa, afortunadamente existen algunos trucos que puedes seguir y en Tech Bit te vamos a decir de qué trata.

WhatsApp: así puedes escuchar notas de voz sin que el remitente se entere

El primer truco que puedes poner a prueba es el de desactivar tu señal wifi o datos y comenzar a escucharlo. Si la nota de voz ya está descargada, este se comenzará a reproducir y la otra persona no verá que ya lo escuchaste.

¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren? Imagen: Unsplash

Aunque debes saber que esto permanecerá así mientras no actives de nuevo los datos o la red wifi, ya que una vez que lo hagas aparecerá la señal de que escuchaste el audio de voz que te enviaron.

Si consideras que este método no te ayudará de mucho, entonces puedes reenviarte la nota de voz a ti mismo. Para ello, ingresa a tu navegador móvil y escribe lo siguiente: wa.me/xxxxxxxx, las "x" debes reemplazarlas por tu número telefónico.

Entrarás a una página de WhatsApp Web en la que se te preguntará si quieres chatear con ese número, da clic en "Ir al chat".

Se abrirá una conversación contigo mismo. Escríbete algún mensaje para que se guarde la conversación. Después ingresa a la conversación de la persona que te envió el audio y reenvíatelo a la conversación que tienes contigo mismo. Para reenviarlo solo debes dejar presionado el mensaje y dar clic en la opción de "Reenviar".

Se reenviará el audio y es en esta conversación contigo mismo en donde podrás escucharlo para evitar que la persona que te lo envió se dé cuenta que ya estás escuchando la nota de voz.

