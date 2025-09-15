Más Información

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Kirk, activista asesinado en Utah

South Park elimina episodio donde se mofa de Charlie Kirk, activista asesinado en Utah

VIDEO: italiana sorprende en redes al saberse el chisme entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar

VIDEO: italiana sorprende en redes al saberse el chisme entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar

Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre

Fiestas patrias 2025: 3 platillos sencillos para hacer este 15 septiembre

Paulo Chavira, apostador deportivo perdió 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

Paulo Chavira, apostador deportivo perdió 100 mil dólares tras la derrota del Canelo

¿Quién puede recibir la Pensión Bienestar si el adulto mayor muere? Este es el procedimiento

¿Quién puede recibir la Pensión Bienestar si el adulto mayor muere? Este es el procedimiento

Algunas veces puede ocurrir que te llega un mensaje de voz pero no quieres dejar la prueba de que ya lo haz escuchado. Y es que WhatsApp sí le avisa al remitente cuando su mensaje ya fue escuchado por la otra persona, pues el puntito de reproducción cambia de gris a azul.

Y aunque parezca una tarea imposible escuchar notas de voz sin que la otra persona lo sepa, afortunadamente existen algunos trucos que puedes seguir y en te vamos a decir de qué trata.

WhatsApp: así puedes escuchar notas de voz sin que el remitente se entere

El primer truco que puedes poner a prueba es el de desactivar tu señal wifi o datos y comenzar a escucharlo. Si la nota de voz ya está descargada, este se comenzará a reproducir y la otra persona no verá que ya lo escuchaste.

¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren? Imagen: Unsplash
¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren? Imagen: Unsplash

Leer también

Aunque debes saber que esto permanecerá así mientras no actives de nuevo los datos o la red wifi, ya que una vez que lo hagas aparecerá la señal de que escuchaste el audio de voz que te enviaron.

Si consideras que este método no te ayudará de mucho, entonces puedes reenviarte la nota de voz a ti mismo. Para ello, ingresa a tu navegador móvil y escribe lo siguiente: wa.me/xxxxxxxx, las "x" debes reemplazarlas por tu número telefónico.

Entrarás a una página de WhatsApp Web en la que se te preguntará si quieres chatear con ese número, da clic en "Ir al chat".

¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren? Imagen: Unsplash
¿Cómo escuchar notas de voz de WhatsApp sin que se enteren? Imagen: Unsplash

Se abrirá una conversación contigo mismo. Escríbete algún mensaje para que se guarde la conversación. Después ingresa a la conversación de la persona que te envió el audio y reenvíatelo a la conversación que tienes contigo mismo. Para reenviarlo solo debes dejar presionado el mensaje y dar clic en la opción de "Reenviar".

Se reenviará el audio y es en esta conversación contigo mismo en donde podrás escucharlo para evitar que la persona que te lo envió se dé cuenta que ya estás escuchando la nota de voz.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses