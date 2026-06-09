El Mundial de Norteamérica 2026 tiene sabor de revancha para Johan Vásquez. Luego de estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el central busca que este sea su mundial.

No sólo ser parte del fracaso de aquella justa mundialista lo marcó, el no sumar minutos también fue una maca que quiere borrar el jueves con la inauguración del Mundial ante Sudáfrica.

"No, creo que son dos momentos diferentes de mi carrera. De la Copa del Mundo pasada soy consciente que no llegué en un buen momento futbolístico. No hay que estar con muchos rodeos, no hay que echar culpas a nadie. Yo fui el único que no no estuve a la altura y, gracias a dios, me pude colar en la lista final", declaró el zaguero tricolor.

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Pero se queda con la experiencia que significó estar en su primer Mundial. Ahora como referente del equipo de Javier Aguirre busca que la historia sea distinta.

"Lo tomé como una buena sensación, sabía que no iba a haber tantas oportunidades. Lo tomé positivamente, creo que las sensaciones que viví ahí, mis compañeros, pude ayudar lo que pude. Agarré tanta experiencia para hoy llegar y sentir esas sensaciones", enfatizó.

Johan asegura que llega en un momento importante, pero niega que sea su techo. Para él, lo más alto de su carrera aún está por verse y quiere comenzar a demostrarlo en la Copa del Mundo.

"Creo que hoy llego en un momento importante, pero no me gustaría que fuera mi mejor momento. Me veo más más arriba, me veo con un techo más más grande, y esperemos que esta Copa del Mundo sea un trampolín bueno", concluyó Vásquez.

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