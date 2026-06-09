Es turno de la Copa del Mundo 2026, pero antes de que arranque la gran fiesta se reveló el calendario del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El certamen local dará inicio en pleno Mundial y será con el regreso del Atlante a Primera División. Los Potros abren el torneo con su visita a los Rayos de Necaxa el jueves 16 de julio.

Cruz Azul, actual campeón del futbol mexicano, se presenta el viernes 17 de julio frente al Atlético de San Luis en el estadio Libertad Financiera.

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La Final tiene dos fechas posibles. En caso de que Toluca avance sería los días 24 y 27 de diciembre, ya que disputará la Copa Intercontinental; si no lo hacen, se llevará a cabo el 10 y 13 de diciembre.

Para el siguiente semestre habrá dos Fechas FIFA, serán del 21 de septiembre al 6 de octubre y otra del 9 al 17 de noviembre; la única jornada doble en este Apertura 2026 será la 13.

Recordar que el torneo parará con la Leagues Cup, que disputará la Fase de Grupos del 4 al 13 de agosto; los cuartos de final serán el 26 y 27 de agosto; la semifinal el 2 y 3 de septiembre, mientras que la Final se disputará el 5 de septiembre.

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Otras fechas importantes del Apertura 2026

El 25 de julio se llevará a cabo la disputa del Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul, en el Dignity Health Sports Park, en Los Ángeles.

Cruz Azul vs América, sábado 12 de septiembre

Chivas vs Pumas, domingo 13 de septiembre

América vs Chivas, sábado 19 de septiembre

Pumas vs América, sábado 7 de noviembre

Atlas vs Chivas, sábado 10 de octubre

Pumas vs Cruz Azul, domingo 11 de octubre

Monterrey vs Tigres, domingo 13 de septiembre

Chivas vs Cruz Azul, domingo 22 de noviembre