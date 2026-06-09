Uno de los principales villanos de la Selección Mexicana cuando se trata de la rivalidad con Estados Unidos, es el exdelantero Landon Donovan, autor del segundo gol en la dolorosa eliminación de octavos de final en Corea-Japón 2002. Sin embargo, el nacido en California lleva a México en el corazón y llegó a declarar que es su segunda selección.

A pesar de ser el máximo goleador de la selección de Estados Unidos, en 2018, ya que el conjunto de las barras y las estrellas no clasificó al Mundial de Rusia, Donovan fue la cara de un comercial en el que invitaba a los estadounidenses a apoyar al Tri, con una bufanda que tenía la leyenda: "mi otro equipo es México".

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Desde luego, dicho comercial no cayó muy bien en muchos aficionados estadounidenses, pero en una reciente entrevista con USA Today Sports, Donovan explicó su cariño por México.

"El 96 por ciento de mis amigos de la infancia eran mexicanos", declaró Donovan, quien explicó que sus primeros pasos en el futbol fueron junto a inmigrantes mexicanos.

"Conocí al Necaxa antes de conocer al Manchester United. Es decir, esa es mi realidad, y por eso también apoyo a México para que le vaya bien... excepto cuando juegan contra nosotros", agregó el histórico delantero estadounidense, que se retiró del futbol profesional en León.

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Landon Donovan recuerda cómo festejó la eliminación a México en 2022

Donovan jugó en equipos como el Bayer Leverkusen, Bayern Múnich, Everton, entre otros, pero el momento que selló su etiqueta de ídolo nacional en Estados Unidos fue aquel gol en la eliminación a México en el Mundial del 2002. En dicha entrevista con USA Today, recordó cómo festejó dicho triunfo.

"Mientras salíamos del estadio, todos los coches y todo el tráfico habían desaparecido y nos detuvimos en un semáforo con nuestro autobús. Y, por cosas del destino, justo cuando paramos, el autobús de la selección mexicana se detuvo justo a nuestro lado. Alguien se dio cuenta de que era su autobús, así que los miramos y estábamos celebrando, saltando y golpeando las ventanas, y todo el autobús temblaba, mientras ellos se sentían absolutamente desolados", mencionó.

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