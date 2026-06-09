André-Pierre Gignac se consolidó como un histórico de Tigres, siendo pieza fundamental de una generación que llevó al club regiomontano a vivir una de las etapas más gloriosas de su historia.

Con goles, liderazgo y actuaciones determinantes, el delantero francés no solo se convirtió en el máximo referente ofensivo del equipo, sino también en un jugador respetado tanto por su afición como por sus rivales dentro del futbol mexicano.

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En medio de ese exitoso periodo, también surgieron historias que reflejan el carácter competitivo y la personalidad del atacante. Una de las más llamativas fue revelada por su excompañero Jürgen Damm, quien compartió una peculiar anécdota que rápidamente se volvió viral.

Gignac llegó a ofrecer dinero a sus compañeros por cada asistencia que le brindaran, una situación que, entre risas, exhibe la mentalidad ganadora del francés y su obsesión por seguir marcando diferencia en la cancha.

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"Yo aparte de esos tenía uno de Gignac, que me decía: ‘Cada vez que me des una asistencia, yo te voy a dar 15 mil pesos, muy aparte, pues. No, yo decía: ‘Yo sé que el gordito va a estar entre el punto penal y el primer poste’. Mi cualidad es como la de Antuna, llegar a línea de fondo y centrar. Como yo sabía que Gignac iba a estar ahí, pues los mandaba. De 10 van a salir 4 o 5 mal", compartió.

Damm, quien tuvo un paso por América y Atlético de San Luis, en varios espacios ha compartido su admiración por André-Pierre Gignac, y quien vivió en este Clausura 2026 el final de su época en el club.