Ya con las horas contadas para el arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el prestigioso medio inglés BBC Sport (Deportes) lanzó una lista de 20 futbolistas a seguir durante el torneo, donde resalta la presencia de tres mexicanos.

Con más de mil jugadores en la justa de este verano, el portal antes mencionado se dio a la tarea de escoger a 20 de ellos para no perderles la pista, dejando de lado a los que radican en la Premier League y en la Liga de Escocia.

El que lidera este listado es el extremo Yan Diomande de Costa de Marfil, quien ya es objeto de deseo de los grandes clubes de Europa por haber concluido la temporada con 12 goles y nueve asistencia. Con 19 años, el marfileño quiere liderar a su nación lo más lejos posible.

En el segundo puesto aparece el primero de tres mexicanos: Gilberto Mora. El canterano de Xolos se coloca como el jugador más joven de la Copa del Mundo con 17 años, y gracias a sus destacadas participaciones con México en la Copa Oro y lo hecho con Tijuana, el joven mexicano es visto como uno de los grandes talentos del mundo.

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"Es el jugador en quien estarán depositadas muchas de las esperanzas de la afición local cuando México inaugure el Mundial frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, siempre y cuando logre ganarse un lugar como titular en el equipo de Javier Aguirre", se lee en el artículo de la BBC.

Gilberto Mora, de los que se estrena en Mundial. Foto: IMAGO7

El top 10 lo cierra otro mexicano: Armando González. La 'Hormiga' llega con un amplio cartel al Mundial, ya que el torneo pasado fue campeón de goleo con Chivas y en este se quedó cerca del bicampeonato en la Liga MX.

Con 24 goles anotados a lo largo del año futbolístico, el joven atacante de 22 años se coloca como una gran alternativa en el ataque para Javier Aguirre.

"Dicen que tiene algo de Javier 'Chicharito' Hernández en su juego y, sin duda, habrá aprendido del exdelantero de Manchester United y West Ham, quien regresó a Guadalajara para terminar su carrera justo cuando González comenzaba a consolidarse como futbolista", escribe el portal inglés.

Armando "Hormiga" González en entrenamiento con la Selección Mexicana, durante la concentración previa al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

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En el puesto 17 aparece Brian Gutiérrez de Chivas. El mediocampista no estaba en el radar de México, pero un par de meses después y grandes demostraciones con el Guadalajara lo llevaron hasta la Copa del Mundo.

Brian hizo el cambio de federación para dejar atrás a Estados Unidos, país en el que nació, para representar a México de donde son sus padres. Su dinamismo y creatividad serán claves para ganarse un lugar en el 11 titular del Tri.

"Ha tenido participación en siete de los ocho partidos de México en 2026, desempeñándose como una pieza desequilibrante en un esquema 4-1-4-1, y podría convertirse en uno de los jugadores que más entusiasmen a la afición local", describe el medio británico.

Brian Gutiérrez, de los elementos que dan frescura al combinado. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

¿Quiénes son los 20 jugadores a seguir en el Mundial 2026, según la BBC?