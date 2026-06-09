Un juzgado federal otorgó una resolución favorable a la FIFA y al Estadio Banorte, ahora denominado Estadio CDMX, al suspender las medidas precautorias que permitían a titulares de palcos y plateas ingresar vehículos, alimentos y bebidas al inmueble durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La decisión fue emitida por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil dentro del expediente 730/2026 y publicada este martes en las notificaciones electrónicas del Poder Judicial de la Federación.

Con este fallo, quedaron suspendidas las medidas precautorias que previamente habían concedido los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito a favor de integrantes de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, encabezada por Manuel Negrete y Roberto Ruano.

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De acuerdo con la resolución, mantener vigentes dichas medidas podría afectar el interés público al interferir con la organización, preparación y desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

El juez argumentó que la FIFA es la máxima autoridad responsable de la organización del torneo y que tanto el estadio como las partes involucradas están obligadas a cumplir con los reglamentos, directrices y disposiciones emitidas por el organismo internacional para la celebración del certamen.

Negar suspensión comprometería acuerdos previos

En su análisis, el órgano jurisdiccional concluyó que negar la suspensión solicitada por la FIFA y el Estadio CDMX podría comprometer los acuerdos previamente establecidos para la operación del Mundial, así como alterar condiciones ya comunicadas a los países participantes y a los comités organizadores.

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La resolución destaca que permitir excepciones a determinadas personas respecto al ingreso de vehículos, alimentos o bebidas podría afectar la aplicación uniforme de las reglas establecidas para los 16 estadios que albergarán encuentros de la Copa del Mundo.

Con ello, los palcohabientes inconformes pierden, por el momento, la posibilidad de hacer valer los beneficios que habían obtenido mediante medidas cautelares en otros juzgados. La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas había promovido diversas acciones legales para mantener dichos accesos especiales dentro del inmueble durante el Mundial.

El fallo federal señala que la suspensión concedida busca evitar cualquier obstáculo que pueda entorpecer la organización y ejecución del torneo internacional.

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“En suma, el otorgamiento de la suspensión se encuentra orientada a evitar que se entorpezca el desarrollo normal, organización y ejecución del evento internacional de la Copa Mundial 2026”, concluyó el juzgador.

La resolución representa un revés para los propietarios de palcos y plateas que buscaban conservar condiciones de acceso distintas a las establecidas por la FIFA, mientras continúan los preparativos para la inauguración del Mundial 2026 en territorio mexicano.