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A un par de días de la inauguración del Mundial 2026, el Gobierno capitalino prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al Estadio Ciudad de México mediante transporte público (Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús), además de servicios especiales como Park & Ride, Ecobici y rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.
Llegada por Metro y Metrobús
Los aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con el Trolebús Perisur hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.
También podrán llegar a Santa Úrsula - Santo Tomás, mediante las Líneas 2 y 3 del Metro, enlazando con los trolebuses Tasqueña y Universidad, respectivamente.
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Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, la estación Cañaverales permitirá conectar con la zona de Gran Terraza Coapa, desde la cual se puede llegar caminando.
El costo del Metro es de 5 pesos, mientras el del Metrobús, 6 pesos.
Llegada por Tren Ligero
Otra alternativa será el Tren Ligero, que ofrecerá un servicio directo desde Tasqueña. Los usuarios deberán llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo al Tren Ligero para arribar a la zona del Estadio Ciudad de México sin paradas intermedias.
El costo del tren es de 3 pesos.
Park & Ride
Para quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema Park & Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.
Desde estos puntos saldrán autobuses cada 15 minutos hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás.
El servicio estará disponible desde las 07:00 horas y tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.
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Ride
Además, operará el servicio Ride, que ofrecerá transporte especial desde Bellas Artes, CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.
Las salidas serán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.
Llegada por Ecobici o scooter
Los asistentes también podrán llegar en Ecobici o scooter; para ello, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dispondrá de 2 mil bicicletas y 2 mil scooters desde tres horas antes del partido, con estaciones de llegada y salida en:
- Héroes del 47
- Anillo de circunvalación
- Viaducto Tlalpan
- Skate Park Los Multis
- General Anaya
Llegada peatonal y en taxi
Para quienes utilicen taxis o aplicaciones de transporte, se habilitarán puntos autorizados en:
- Viaducto Tlalpan y Acoxpa
- Renato Leduc y Periférico
- Acoxpa y Calzada Acoxpa
- Gran Sur y Avenida del Imán
- Acoxpa y División del Norte
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Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante siete rutas peatonales controladas. Dependiendo del punto de llegada, los recorridos a pie serán de entre 10 y 30 minutos desde: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.
mahc/LL
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