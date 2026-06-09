Metrópoli | 09-06-26 | 11:09 | Actualizada | 09-06-26 | 11:09 |

A un par de días de la inauguración del , el Gobierno capitalino prepara un operativo de movilidad para facilitar la llegada de los asistentes al mediante transporte público (Metro, Metrobús, Tren Ligero y Trolebús), además de servicios especiales como Park & Ride, Ecobici y rutas peatonales en las que se caminan de 15 a 30 minutos.

Llegada por Metro y Metrobús

Los aficionados podrán utilizar la Línea 1 del Metrobús y conectar con el Trolebús Perisur hacia Santa Úrsula - Santo Tomás.

También podrán llegar a Santa Úrsula - Santo Tomás, mediante las , enlazando con los trolebuses Tasqueña y Universidad, respectivamente.

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Mientras, desde la Línea 5 del Metrobús, la estación Cañaverales permitirá conectar con la zona de Gran Terraza Coapa, desde la cual se puede llegar caminando.

El costo del Metro es de 5 pesos, mientras el del Metrobús, 6 pesos.

Llegada por Tren Ligero

Otra alternativa será el, que ofrecerá un servicio directo desde Tasqueña. Los usuarios deberán llegar a la estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro y realizar el transbordo al Tren Ligero para arribar a la zona del Estadio Ciudad de México sin paradas intermedias.

El costo del tren es de 3 pesos.

Park & Ride

Para quienes acudan en automóvil, se habilitará el sistema Park & Ride, con estacionamientos en Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, Centro Comercial Santa Fe y Plaza Carso.

Desde estos puntos saldrán autobuses cada 15 minutos hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás.

El servicio estará disponible desde las 07:00 horas y tendrá un costo de 500 pesos por viaje redondo.

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Ride

Además, operará el servicio Ride, que ofrecerá transporte especial desde , CETRAM Chapultepec, Ángel de la Independencia, Palacio de los Deportes, Parque México, Estadio Olímpico Universitario y San Jerónimo.

Las salidas serán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas hacia CETRAM Huipulco o Santa Úrsula - Santo Tomás, con una tarifa de 350 pesos por viaje redondo.

Llegada por Ecobici o scooter

Los asistentes también podrán llegar en Ecobici o scooter; para ello, la Secretaría de Movilidad () dispondrá de 2 mil bicicletas y 2 mil scooters desde tres horas antes del partido, con estaciones de llegada y salida en:

  • Héroes del 47
  • Anillo de circunvalación
  • Viaducto Tlalpan
  • Skate Park Los Multis
  • General Anaya

Llegada peatonal y en taxi

Para quienes utilicen taxis o aplicaciones de transporte, se habilitarán puntos autorizados en:

  • Viaducto Tlalpan y Acoxpa
  • Renato Leduc y Periférico
  • Acoxpa y Calzada Acoxpa
  • Gran Sur y Avenida del Imán
  • Acoxpa y División del Norte

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Finalmente, el acceso al estadio se realizará mediante siete rutas peatonales controladas. Dependiendo del punto de llegada, los recorridos a pie serán de entre 10 y 30 minutos desde: Santa Úrsula, Parque Cantera, Avenida Estadio Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan, Paseo Acoxpa y Calzada de Tlalpan.

mahc/LL

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