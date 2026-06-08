Una pareja fue asesinada a balazos mientras se encontraba a bordo de un vehículo en inmediaciones de las avenidas Paseo de la Reforma y Ricardo Flores Magón, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al punto tras recibir el aviso de personas lesionadas por disparos de arma de fuego.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron a dos personas sin signos vitales al interior del automóvil, por lo que se acordonó la zona y se notificó a la autoridad ministerial para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Autoridades capitalinas realizan el peritaje de la pareja asesinada en Reforma. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

Las primeras indagatorias señalan que se trató de una agresión directa; los probables responsables habrían escapado a bordo de una motocicleta tras cometer el ataque.

Personal especializado realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la ruta de escape.

La Fiscalía capitalina inició la carpeta de investigación correspondiente y peritos realizaron los trabajos de campo para recabar indicios que permitan esclarecer el doble homicidio.

Pareja asesinada en Paseo de la Reforma. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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