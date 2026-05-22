Un hombre de entre 30 y 35 años resultó lesionado tras ser atacado a balazos en calles de la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la noche del jueves 21 de mayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió sobre la avenida Henry Ford, a la altura del número 318 y cerca de Eje 2 Oriente (Honorable Congreso de la Unión), donde vecinos alertaron por al menos seis detonaciones de arma de fuego en la vía pública.

Al llegar al sitio, cuerpos de emergencia y elementos policiacos localizaron a un hombre herido por impactos de bala. Testigos refirieron que los disparos habrían sido realizados desde una motocicleta, aunque hasta el momento no se ha determinado el móvil de la agresión.

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Paramédicos del ERUM, a bordo de la ambulancia MX-412, brindaron apoyo en la zona; sin embargo, la víctima fue trasladada por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica.

Tras el ataque, policías desplegaron un operativo en calles aledañas y lograron el aseguramiento de un probable responsable relacionado con estos hechos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de otras personas en este ataque armado.

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