El secretario de Seguridad Ciudadana Pablo Vázquez Camacho informó que fue detenido el sujeto que fue captado en video, haciendo disparos al aire, mientras circulaba por Paseo de la Reforma, en una motocicleta

“Está noche, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron al presunto responsable de realizar disparos al aire el pasado 17 de mayo mientras circulaba por Av. Paseo de la #Reforma a bordo de una motocicleta”, indicó a través de su cuenta de X.

El secretario Pablo Vázquez Camacho informó que SSC CDMX detuvo al presunto responsable de los disparos registrados el 17 de mayo en Paseo de Reforma. Foto: Especial

El jefe de la Policía precisó que el sujeto ya fue puesto a disposición de la Fiscalía capitalina para continuar con las investigaciones y detener a todos los involucrados en los hechos.

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Los tripulantes de una motocicleta fueron captados en video mientras realizaban detonaciones de arma de fuego al aire, sobre Paseo de la Reforma, a la altura de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Policías realizaron el aseguramiento de droga, arma de fuego y motocicleta sin placas. Foto: Especial

En el video que circula en redes sociales, se observa una motocicleta negra en la que viajaban un hombre y una mujer. Durante el trayecto, el conductor saca un arma de fuego y realiza varios disparos al aire mientras continúan avanzando.

De acuerdo con las versiones difundidas junto al video, al menos otras tres motocicletas presuntamente acompañaban a la pareja.

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El detenido es identificado como Donovan Arturo, de 18 años de edad, conocido en redes sociales bajo el alias “Angelito MJ”, nombre con el que presuntamente difundía convocatorias para rodadas de motociclistas y citaba puntos de reunión en distintos puntos de la alcaldía Venustiano Carranza y municipios del Estado de México.

De acuerdo con la SSC, tras una denuncia ciudadana difundida en plataformas digitales, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro realizaron un cerco virtual, análisis de imágenes y trabajos de inteligencia para identificar la motocicleta involucrada y dar seguimiento a su ruta.

Las investigaciones llevaron a policías a la colonia Aquiles Serdán, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde sobre avenida Oceanía ubicaron la motocicleta negra con gris sin placas que coincidía con la reportada en el video. Al notar la presencia policial, el joven intentó avanzar unos metros, pero fue interceptado.

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Durante una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron 31 bolsitas con sticker verde, 20 negras y 44 transparentes con aparente marihuana; 39 dosis de una sustancia similar a la ketamina y 56 envoltorios con posible metanfetamina.

Además, portaba un arma de fuego corta abastecida con cinco cartuchos útiles, dinero en efectivo, una mochila negra, un teléfono celular y la motocicleta que presuntamente utilizó en el video viral.

Donovan fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones por los disparos realizados en Reforma y los delitos que pudieran derivarse del aseguramiento de droga y arma de fuego.

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