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Dos tripulantes de una motocicleta fueron captados en un video mientras realizaban detonaciones de hacia el aire al circular por .

Esto ocurrió a la altura de las instalaciones de la .

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales este miércoles, muestran a una motocicleta negra en la que viajan un hombre y una mujer.

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Durante el trayecto, se observa que el conductor sacó un arma de fuego y realizado varios disparos mientras continuaba avanzando. En las imágenes se ve que delante de ellos a más motociclistas.

El hecho ocurrió a la altura de las instalaciones de la FEMDO. Foto: Especial
El hecho ocurrió a la altura de las instalaciones de la FEMDO. Foto: Especial

La moto involucrada circula esquivando los automóviles.

vr/cr

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