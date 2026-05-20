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Dos tripulantes de una motocicleta fueron captados en un video mientras realizaban detonaciones de arma de fuego hacia el aire al circular por Paseo de la Reforma.
Esto ocurrió a la altura de las instalaciones de la FEMDO.
Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales este miércoles, muestran a una motocicleta negra en la que viajan un hombre y una mujer.
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Durante el trayecto, se observa que el conductor sacó un arma de fuego y realizado varios disparos mientras continuaba avanzando. En las imágenes se ve que delante de ellos a más motociclistas.
La moto involucrada circula esquivando los automóviles.
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vr/cr
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