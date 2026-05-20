Dos tripulantes de una motocicleta fueron captados en un video mientras realizaban detonaciones de arma de fuego hacia el aire al circular por Paseo de la Reforma.

Esto ocurrió a la altura de las instalaciones de la FEMDO.

🚨 #CDMX | Captan en video a dos tripulantes de una motocicleta realizando presuntas detonaciones de arma de fuego sobre #Reforma, a la altura de la #FEMDO. Versiones señalan que al menos otras tres motos los acompañaban. Hasta ahora no hay reporte oficial de detenidos pic.twitter.com/MIBmwgvyCa — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) May 20, 2026

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales este miércoles, muestran a una motocicleta negra en la que viajan un hombre y una mujer.

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Durante el trayecto, se observa que el conductor sacó un arma de fuego y realizado varios disparos mientras continuaba avanzando. En las imágenes se ve que delante de ellos a más motociclistas.

El hecho ocurrió a la altura de las instalaciones de la FEMDO. Foto: Especial

La moto involucrada circula esquivando los automóviles.

vr/cr