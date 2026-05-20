La defensa de Juan Jesús "N", el joven vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe, negó que él y la víctima se conocieran previamente, como lo señaló la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján.

"No hay más que el dicho de ellos, no hay otra manera como ellos lo traten de acreditar, no se conocen, ni este muchacho supo cuál era el motivo por el que la señorita acudió al edificio", aseguró Jesús Briones, abogado de Juan Jesús.

El pasado martes 13 de mayo, Bertha Alcalde señaló que Edith Guadalupe acudió al edificio de avenida Revolución 829 por motivos personales y no por una entrevista de trabajo, como se dijo.

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"Podemos decir, en términos generales, que sabemos que hubo un contacto previo, que la contactó previamente Juan Jesús 'N', que se quedaron de ver en el edificio por motivos personales, que no está esto relacionado con una entrevista de trabajo o esquema de trata, como se manejó en algunos medios de comunicación, y sería la información que pudiéramos dar hasta ahora", dijo la fiscal.

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Por su parte, el defensor del guardia de seguridad del edificio donde se localizó el cuerpo de Edith Guadalupe negó que existieran llamadas entre el detenido y la víctima.

"En el equipo de celular de mi representado no hay ninguna llamada que acredite de manera fehaciente que ellos se conocían; posiblemente la fiscal tenga algunos teléfonos o números de teléfonos, pero desde este momento negamos categóricamente que pertenezcan a mi representado".

mahc/LL