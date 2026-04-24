La familia de la joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar aseguró que no tiene dudas de que presunto culpable del feminicidio, Juan Jesús "N", es el responsable y que la investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) se lleva bajo la debida diligencia.

"Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual no nos cabe duda de que fuese el autor intelectual del feminicidio. También existen pruebas contundentes y fehacientes de su participación, las cuales ya obran en una carpeta de investigación y aún se siguen indagando en torno a las pruebas periciales, de las cuales no nos cabe la menor duda de que se están llevando a cabo bajo la debida diligencia de la Fiscalía General de Justicia", dijo Alma, tía de Edith Guadalupe, durante una conferencia realizada esta tarde.

Alma dijo que en la investigación también están participando expertos independientes, con lo cual tiene la certeza de que la FGJ no está fabricando un culpable.

Familiares de Edith Guadalupe leyeron un mensaje afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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Sin embargo, mencionó que lo anterior no borra las omisiones que ocurrieron durante las primeras horas de la búsqueda de la joven de 21 años.

Feminicidio de Edith Guadalupe

Luego de localizar el cuerpo de Edith Guadalupe el pasado 17 de abril dentro del mismo edificio en el cual había acudido a una supuesta entrevista de trabajo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) informó que había detenido presunto responsable del feminicidio de la joven de 21 años.

Se trataba de Juan Jesús "N", de 24 años, el cual se desempeñaba como guardia en el edificio en donde encontraron el cuerpo de la joven.

De acuerdo con la FGJ, el vigilante habría atacado a Edith Guadalupe con un desarmador provocándole la muerte. FOTO: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

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De acuerdo con la FGJ, el vigilante habría atacado a Edith Guadalupe con un desarmador provocándole la muerte, sin embargo, familiares de Juan Jesús han desestimado dichas acusaciones, argumentando que el joven había sido golpeado, y muy posiblemente se encontraba amenazado.

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