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Familiares y amigos de Rosa Esbeidi Lorenzo Luna, una niña de 12 años reportada como desaparecida en la colonia Arenal, en la alcaldía , realizaron este miércoles un bloqueo en Periférico Oriente y Bordo de Xochiaca para exigir a las autoridades capitalinas acelerar las investigaciones y dar con su paradero.

De acuerdo con los manifestantes, la menor, conocida entre sus allegados como “Rosita”, fue vista por última vez cuando salió de su domicilio, sin que hasta el momento se tenga información clara sobre su ubicación. La falta de avances en la indagatoria provocó que sus familiares decidieran cerrar la circulación en una de las principales vialidades del oriente de la

Familiares de menor desaparecida bloquean Periférico Oriente. Foto: especial
Familiares de menor desaparecida bloquean Periférico Oriente. Foto: especial

Tras varias horas de afectaciones viales, una parte de los familiares liberó parcialmente la circulación en el cruce de Bordo de Xochiaca y Periférico Oriente, luego de que algunos de ellos abordaran una patrulla para trasladarse a instalaciones de la , donde darían seguimiento directo al caso con autoridades ministeriales.

Sin embargo, otro grupo de manifestantes permaneció en el punto para mantener la presión sobre las autoridades y exigir que continúe la búsqueda de la menor desaparecida.

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La protesta generó complicaciones al tránsito en la zona, mientras automovilistas buscaban rutas alternas ante la presencia del contingente.

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mahc

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