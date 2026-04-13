La alcaldía Venustiano Carranza impulsó el arte urbano de mujeres con la realización de la quinta edición del festival “Juntas Hacemos Más” que, entre otras actividades, incluyó que expresaran su inquietudes artísticas en los muros del Archivo General de la Nación.

La demarcación explicó que la edil Evelyn Parra, considera el arte urbano como una poderosa herramienta de transformación social y así quedó reflejado en dicho festival, que se efectúo durante tres días, y las mujeres tomaron con fuerza el espacio público

El festival arrancó, el pasado 10 de abril con el Primer Encuentro de Tatuadoras, realizado en el Centro Cultural Carranza, donde se demostró que este arte corporal también forma parte de la memoria colectiva y la resistencia cultural sobre la piel.

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Luego, más de 200 artistas de países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Argentina y Francia, plasmaron sobre los muros del Archivo General de la Nación su expresión y su talento, identidad y empoderamiento, destacando la participación de la artista francesa Lucce, cuya obra reflejó el alcance internacional de este movimiento.

Arte urbano femeinio en el Archivo General de la Nación / Foto: Especial

A lo largo de más de 500 metros lineales de muros intervenidos gracias a la colaboración del director general del recinto, Carlos Enrique Ruiz Abreu, las artistas llenaron de color, mensaje y vida este espacio emblemático, convirtiéndolo en punto de encuentro comunitario que fortalece el tejido social y resignifica el entorno urbano.

Como parte de este festival, también se integró la participación de 30 artistas de hip hop provenientes de estados como Chiapas, Querétaro y Puebla, quienes enriquecieron la experiencia con música, ritmo y expresión urbana, consolidando un ambiente donde el talento fluyó sin fronteras y donde el arte se convirtió en un puente de unión entre culturas, generaciones y territorios.

“En Venustiano Carranza, bajo el liderazgo de la Alcaldesa Evelyn Parra, el talento de las mujeres no se detiene y cuenta con respaldo real; por ello, se continúan fortaleciendo este tipo de iniciativas con acciones concretas como la instalación de nuevas luminarias que convertirán la zona en un Sendero Seguro, garantizando espacios mejor iluminados y transitables para la comunidad, reafirmando que el arte no solo embellece, sino que transforma, empodera y deja huella”, concluyó.

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