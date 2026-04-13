Autoridades federales detuvieron a 65 personas en flagrancia y 58 kilos de droga durante el viernes, sábado y domingo.

Esto como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de Semar y Aduanas aseguraron un millón 848 mil cigarros, con un valor aproximado de nueve millones 517 mil 200 pesos.

En Tijuana, Baja California, elementos del Ejército y Policía Municipal arrestaron a dos hombres a bordo de un vehículo, les aseguraron ocho kilos de cocaína.

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En Mexicali, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, detuvieron a 35 personas, entre ellas un menor, incautaron dos armas cortas, dos cargadores, 16 cartuchos y tres vehículos.

En Tijuana, en las colonias La Joya, Colinas de la Cruz y Francisco Villa, elementos de Secretaría de Marina (Semar), GN, Ejército, Fiscalía General de la República (FGR) y Fiscalía Estatal catearon tres inmuebles, capturaron a cinco personas, aseguraron tres armas cortas, 22 cartuchos, dos kilos de marihuana y dosis de metanfetaminas, una caja para tractocamión y dos vehículos.

También en Tijuana, elementos de FGR y SSPC, al realizar una inspección a una empresa de mensajería, aseguraron dosis de metanfetamina.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en el Aeropuerto, elementos de GN y Fiscalía Estatal capturaron a una persona, le aseguraron 193 mil 945 dólares de los que no acreditó su legal procedencia.

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En Moris, Chihuahua, elementos del Ejército aseguraron cuatro armas largas, 26 cargadores, 720 cartuchos, cuatro chalecos tácticos, dos placas balísticas y un vehículo.

En Celaya, Guanajuato, elementos de FGR, GN, Ejército y SSPC catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, les aseguraron dos armas largas, dos armas cortas, cuatro cargadores, cartuchos, diversas dosis de droga y una motocicleta.

En Silao, Guanajuato elementos del Ejército, Fiscalía y Policía Municipal detuvieron a dos personas, les aseguraron un arma larga, nueve cargadores, 180 cartuchos, 23 kilos de marihuana, tres chalecos tácticos, una placa balística, una mira telescópica, dos vehículos y dos motocicletas.

En Del Nayar, elementos de GN, Ejército Mexicano, Semar y Policía Estatal aseguraron un arma larga, un cargador, 213 cartuchos y dos artefactos explosivos improvisados.

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En Tepic, elementos del Ejército localizaron un vehículo con reporte de robo, aseguraron 26 kilos de metanfetamina y 20 kilos de marihuana.

En General Bravo, Nuevo León, elementos de FGR, y SSPC detuvieron a una persona, le aseguraron ocho armas cortas, 198 cartuchos, 13 cargadores, dinero en efectivo y un vehículo.

En Mazatlán, Sinaloa en el poblado Lomas de Monterrey, elementos del Ejército, al realizar recorridos de seguridad, localizaron un campamento clandestino, detuvieron a una persona, le aseguraron 10 armas largas, cargadores, cartuchos, dos aditamentos lanzagranadas de fabricación artesanal, ocho chalecos tácticos, dos máquinas para contar billetes, una motocicleta, una cuatrimoto y dos vehículos.

En Nogales, Sonora elementos de SSPC, Ejército y Policía Municipal detuvieron a una mujer de nacionalidad estadounidense, le aseguraron cinco kilos de pastillas de fentanilo y un vehículo con reporte de robo.

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En Cuapiaxtla, Tlaxcala en la carretera Amozoc–Perote, elementos de GN y Ejército Mexicano arrestaron a 11 personas relacionadas con el robo de transporte de carga, extorsión y narcomenudeo, les aseguraron dos armas cortas, cinco cargadores, 73 cartuchos y un vehículo.

En Atoyac, Veracruz en la colonia Cruz Verde, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron 129 cartuchos, diversas dosis de drogas y dos motocicletas.

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