Tijuana subió en el ranking de combate a la inseguridad, y se posicionó como líder a nivel nacional en aseguramiento de armas para el mes de marzo de 2026.

El alcalde de dicho municipio fronterizo, Ismael Burgueño Ruiz, destacó en su último informe la coordinación con el gobierno estatal y federal (Sedena, Marina, Guardia Nacional) como estrategia clave para combatir la violencia y mejorar la seguridad en el municipio.

En un comunicado, el gobierno local recordó que el pasado 10 de marzo, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la coordinación y el trabajo en seguridad del edil tijuanense, durante una reunión en Palacio Nacional con ediles de 61 municipios prioritarios del país.

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En el denominado "Encuentro de Coordinación con Presidentas y Presidentes Municipales de Territorios de Paz", se respaldó la estrategia de seguridad de Burgueño y su labor en la reducción de la incidencia delictiva.

Adicionalmente, destacó que Tijuana también lanzó el programa "Crecer con Valor-Es", orientado a fortalecer el tejido social en el municipio, a fin de evitar la violencia y la delincuencia entre menores de edad susceptibles de ser cooptados por el crimen organizado.

Burgueño Ruiz, se encuentra en la lista de políticos mejor posicionados para la candidatura al gobierno de Baja California.

En lo que va del año, el alcalde ha recibido el respaldo de Sheinbuam Pardo en dos ocasiones, pues el 30 de enero, Ismael Burgueño acompañó a la titular del ejecutivo a la inauguración del segundo tramo del Viaducto Elevado y la Universidad Rosario Castellanos en Tijuana.

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