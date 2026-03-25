La Comisión de Asuntos Frontera Norte, que preside el diputado Alejandro Pérez Cuéllar (PVEM), aprobó por unanimidad el dictamen con punto de acuerdo por el que solicita a las autoridades municipales de Tijuana, Baja California, que implementen medidas transitorias en el programa de pases de cruce ágil a Estados Unidos.

Pide que en el marco de sus atribuciones fortalezcan los procesos de revisión, regularización y transparencia del programa de pases de cruce ágil a Estados Unidos, procurando que su operación considere la continuidad de actividades económicas y servicios estratégicos vinculados con la dinámica transfronteriza de la región.

En las consideraciones del documento, se señala que resulta necesario considerar que los programas orientados a facilitar el cruce fronterizo pueden tener impactos directos en diversos sectores económicos relevantes de la región, particularmente en actividades vinculadas con el comercio transfronterizo, el turismo, el turismo médico y la prestación de servicios profesionales.

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Puntualiza que, en el caso específico de Tijuana, diversos servicios relacionados con la atención médica, el turismo de salud y otras actividades económicas dependen en gran medida de la movilidad ágil de usuarios y prestadores de servicios entre ambos países, por lo que los mecanismos administrativos que facilitan dicha movilidad constituyen un elemento relevante para el dinamismo económico de la región fronteriza.

“La implementación de procesos de revisión y depuración del programa de pases de cruce ágil debe considerar también la necesidad de preservar condiciones que permitan la continuidad de las actividades económicas lícitas vinculadas a este esquema”, explica.

Posteriormente, las y los integrantes de la Comisión se reunieron con director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), José Arturo Morales Reyes, con el objetivo de abordar el tema de la capacitación laboral del migrante y connacionales en el extranjero.

Subrayó que su principal compromiso son las capacitaciones de connacionales en EUA en todos los aspectos que van desde el tecnológico para trabajar en las grandes transnacionales, hasta el social como impulso al autoempleo, todas de alto nivel sin costo alguno.

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