Después de avanzar en comisiones, el Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo requiere de una mayoría calificada en el pleno del Senado de la República para ser aprobado y turnado a San Lázaro, es decir, por lo menos 86 votos de los 128 legisladores en caso de que haya una asistencia del 100%.

Pese a que la Cámara de Senadores está conformada, principalmente, por escaños guindas, Morena solo tiene mayoría simple en este recinto legislativo, debido a que suma un total de 67 senadores.

El respaldo de los partidos aliados, PVEM (14 escaños) y PT (6 escaños), es imprescindible para que esta iniciativa presidencial pueda ser avalada. La alianza Morena-PVEM-PT acumula 87 votos, una cifra que supera por un voto la mayoría calificada.

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Sin embargo, el Partido del Trabajo no ha fijado una postura definitiva sobre su posible respaldo o rechazo al denominado Plan B; ayer, los senadores de esta bancada se ausentaron durante las comisiones unidas de de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

Este grupo parlamentario ha expresado su desacuerdo a que la consulta de revocación de mandato se realice el mismo día de la elección federal intermedia de 2027 y que la titular del Ejecutivo la promueva.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, informó el pasado 23 de marzo que la ruta a seguir en el Plan B es que el Senado apruebe el dictamen por mayoría calificada, que pase a la Cámara de Diputados, después a los congresos locales y que lo aprueben, mínimo, 17 legislaturas, para que inmediatamente se emita la declaratoria de constitucionalidad.

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La primera iniciativa de reforma en materia electoral fue desechada en la Cámara de Diputados debido a que no alcanzó la mayoría calificada en el pleno. Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Con el PT ausente, Morena necesitaría un voto de la oposición

Cabe resaltar que de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), la mayoría calificada corresponde a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentren presentes en el salón de plenos de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión al momento de realizar una votación.

En caso de que la bancada del PT no acuda a la sesión del pleno del Senado, la nueva mayoría calificada sería de 82 votos. Con este número, Morena y el PVEM juntos suman 81 votos, en otras palabras, requerirían del apoyo de un legislador del PRI, PAN o MC para turnar la minuta a San Lázaro.

Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde (PVEM). Foto: Especial

Melgar, el “rebelde”

El oficialismo también ve difícil contar con el respaldo absoluto de su aliado el Partido del Trabajo, debido a que el senador de este grupo, Luis Armando Melgar, ha asegurado que el Plan B es “un retroceso y un camino para un partido único”.

“Yo no voy a acompañar en estos términos el dictamen. Definitivamente no es una cancha pareja y no representa equidad. Por lo tanto, con el voto de Melgar no van a contar”, dijo ayer en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.

Entonces, sin la presencia del PT y sin el voto de Melgar, Morena requeriría forzosamente dos votos de la oposición.

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