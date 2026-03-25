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Las comisiones unidas de Infraestructura y de Hacienda y Crédito Público, de la , aprobaron (por 49 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención) el dictamen de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.

La propuesta del Ejecutivo será aprobada por la mayoría en fast track, ya que fue recibida el pasado 19 de marzo; esta mañana, las comisiones unidas avalaron el dictamen; y hoy mismo será discutido por el pleno, en la sesión ordinaria.

La legislación pretende regular la (54%) y (46%), por alrededor de 397 mil millones de pesos, en el primer paquete, anunciado el 5 de marzo, por el Ejecutivo, señaló Roberto Albores, presidente de la Comisión de Infraestructura.

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“Somos de los países que menos invierten en infraestructura, y no de ahorita, desde hace muchas décadas, y esta iniciativa busca detonar la inversión en infraestructura para el crecimiento económico de nuestro país”, dijo.

La ley propuesta establece la regulación de inversiones privadas en proyectos de infraestructura pública estratégica, es decir, carreteras, ferrocarriles, puertos, agua, energía, infraestructura en salud, entre otros.

“Se propone integrar a la como un mecanismo de colaboración que permite acelerar la ejecución de proyectos prioritarios, ampliar la capacidad financiera disponible y atender de manera más eficaz las necesidades colectivas, sin menoscabo de la conducción estratégica del Estado”, refiere el documento.

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La iniciativa del Ejecutivo también plantea modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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