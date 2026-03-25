La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que México mantiene un “buen” acuerdo bilateral con Cuba, por lo que los médicos cubanos especialistas continuarán en el país, así como el envío de ayuda humanitaria a la isla. Advirtió que hay quienes afirman que se vive en una dictadura en Cuba, pero eso no justifica el bloqueo comercial ni las restricciones a su nación.

“Hay quien dice, estos comentócratas de derecha que: ‘bueno, pero el pueblo cubano vive una dictadura’. Esa es su opinión, pues sí, pero no por eso tiene que haber una invasión, no por eso tiene que haber un cerco comercial, no por eso tiene que haber un cerco de llegada de combustibles”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 25 de marzo, la Mandataria federal recordó que en la pandemia de Covid-19, los médicos cubanos llegaron al país para brindar consultas. Actualmente, se disponen a trabajar en comunidades rurales donde faltan médicos especialistas. Destacó que el gobierno federal les paga un salario en el marco de un acuerdo bilateral entre ambas naciones.

Lee también Cuba autoriza el uso criptomonedas a varias empresas; es solo para pagos internacionales

Médicos cubanos en México. Foto: Michael Balam Chan Cuartoscuro

"Ayer comenté en el norte de Baja California Sur, es difícil que se vayan médicos especialistas mexicanos y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí. En muchos lugares rurales donde necesitamos médicos especialistas ahí están.

“Fueron los médicos cubanos quienes nos vinieron a ayudar durante la pandemia. (...) Ahora nos ayudan en muchísimos lugares, no sé exactamente el número de médicos cubanos que están aquí, pero se les paga lo que se les tiene que pagar. Ellos reciben su salario, no es que vengan aquí y les pague el gobierno cubano allá lo que quiera. No, se les paga un salario y es parte evidentemente de un acuerdo bilateral”, indicó.

Sheinbaum defiende autodeterminación de los pueblos

Detalló que Cuba tiene desarrollos médicos muy importantes, como lo fue la vacuna contra el Covid-19 y clínicas especializadas para el tratamiento para el pie diabético.

Lee también Flotilla con ayuda humanitaria llega a Cuba; prevén la llegada de 2 barcos más en próximos días

La Jefa del Ejecutivo expresó que el pueblo de México “da la mano al que sufre”, además de que la Constitución Política defiende la autodeterminación de los pueblos, por lo que continuará el envío de ayuda humanitaria a la isla. Sobre el bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos, agregó:

“Para eso están Naciones Unidas, por ejemplo, para que en todo caso sea un organismo bilateral, quien pueda resolver un problema frente a una situación así, pero no es otro país quien le resuelve el problema a otro. Porque finalmente hay autodeterminación de los pueblos, nosotros siempre vamos a defender eso”, dijo.

Señaló que el pueblo cubano tiene derecho a elegir a sus gobernantes, su régimen económico y su esquema de gobierno. Destacó que recientemente, Cuba abrió sus puertas para que connacionales puedan regresar para invertir.

“Hoy se puede llegar a hacer negocios en Cuba. Por una decisión que toma el gobierno de Cuba. Y quién puede determinar si eso cambia o no, pues es el propio pueblo cubano”, finalizó Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr