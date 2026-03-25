Este miércoles 25 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia mañanera desde Palacio Nacional para hablar sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Sigue aquí la transmisión y las últimas noticias minuto a minuto sobre la conferencia.

Nación 09:10 AM Finaliza la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Nación 09:08 AM Inicia sección del detector de mentiras desde Palacio Nacional.

Nación 09:08 AM El viernes adelantó que la conferencia matutina será desde Palacio Nacional y prevé visitar Zacatecas el sábado 28 de marzo. Además agregó que el domingo 29 de mazo se realizará un homenaje a Margarita Maza.

Nación 09:04 AM Para el 2026, la titular del Ejecutivo dijo que se esperan obras en energía, carreteras, puertos, ferrocarriles y muchas inversiones privadas, así como programas del Bienestar.

Nación 09:00 AM Sobre la ausencia del PT en la sesión en comisiones para discutir el Plan B en el Senado, la Presidenta Sheinbaum dijo que ellos mismos tienen que explicarlo.

Nación 08:57 AM La mandataria federal dice que no se consideró a Alicia Bárcena para secretaria de la ONU porque habló con ella del tema y estuvo de acuerdo en que se apoyará a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU. También mencionó que "Alicia (Bárcena) puede ser la mejor secretaria también de Naciones Unidas" porque es "una mujer extraordinaria".





Nación 08:50 AM Respecto al Plan B de la reforma electoral, la mandataria federal dijo que son dos temas que le importan: uno es la reducción de privilegios y disminuir el presupuesto y otra es sobre que si es posible que la revocación de mandato se haga a la mitad de periodo.

También espera que en la Cámara de Diputados se vote hoy la reforma a las "pensiones doradas" para que posteriormente se vaya a los congresos estatales. Dicha iniciativa propone reducir los montos de las pensiones millonarias que reciben exfuncionarios de Pemex, CFE, Nafin, Bancomex, Banrural y LyFC.

Nación 08:46 AM Sobre una columna de Raymundo Riva Palacio, en la que siguiere que la isla cubana va a armar a los cárteles mexicanos para traicionar a la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular del Ejecutivo dijo que "ese señor no es periodista, es escritor de ciencia ficción".





Nación 08:41 AM La presidenta Claudia Sheinbaum dice que respecto a la relación con Cuba, existe "un muy buen acuerdo bilateral de mucha ayuda" y recordó que fueron los médicos cubanos los que apoyaron a México durante la pandemia. "Hay personas que nos les gusta la ayuda humanitaria pues porque jamás la darán", arremetió la mandataria contra quienes no admiten el apoyo a la isla cubana.



Nación 08:35 AM En el tema del agua, la Presidenta dice que hay un acuerdo con EU para la entrega de agua. Este acuerdo está basado en las posibilidades de México. Agrega que en los últimos 5 años, México no ha podido entregar ciertos metros cúbicos de agua "no porque no quisiera sino porque fueron años de mucha sequía".

Nación 08:33 AM Respecto a la ampliación del muro en la frontera de México y EU, la mandataria federal dijo que "es una decisión de EU" y que "hay otros mecanismos" para disminuir la migración al país vecino. Reitera que su gobierno busca construir puentes y no muros.

Nación 08:31 AM La presidenta Claudia Sheinbaum dice que los consulados están preparados para la llegada del Mundial 2026 en caso de detenciones. Agrega que su labor principal es la "atención de las y los mexicanos en el exterior".





Nación 08:28 AM La titular del Ejecutivo dice que seguirá apoyando a Michelle Bachelet en su candidatura a la ONU pese al retiro del apoyo por parte del gobierno de Chile, liderado por el ultraderechista José Antonio Kast. Adelanta que tendrá una llamada con ella y reconoce su trabajo en busca de la paz.





Nación 08:24 AM Sobre la Colección Gelman dice la presidenta que "nuestro deseo es que se quede en México".

Nación 08:19 AM Sobre el caso del menor que asesinó a dos maestras en una prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que "el caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos". "Toda la situación tiene que atenderse de manera integral (...) queremos que esto sea un hecho aislado, no queremos que se repita", expresa. Dice que además se trabaja en un programa de atención a la salud mental de los jóvenes con apoyo de expertos.

También consideró necesario abrir el debate en el tema del marco legal para que menores que cometan homicidios sean juzgados como adultos.

Nación 08:17 AM "Pedimos que se respeten los derechos humanos y públicamente hemos dicho que no estamos de acuerdo con estas formas de detención", expresa la Presidenta sobre los casos de mexicanos detenidos por el ICE en EU. Dice además que está fortaleciendo la seguridad para los mexicanos migrantes.

Nación 08:15 AM La presidenta adelanta que hoy visita Monterrey después de la conferencia matutina.

Nación 08:07 AM El subsecretario para América del Norte lamenta que 13 personas hayan perdido la vida bajo custodia del ICE en operativos migratorios. En total son: 4 casos en California

3 en Gerogia

2 en Arizona

1 Texas

1 Florida

1 Missouri

1 Illinois Califica como "absolutamente inaceptable para el gobierno de México" que ocurran estos casos. Dice que se han presentado 2 demandas por parte de las familias y en total son 9 casos en los que hay en marcha procesos legales.

Nación 08:04 AM Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte informa los avances del sorteo de "México con M de migrante". Se recaudaron 115 millones de pesos y se han atendido a más de 2 mil personas, informa. Además se ha fortalecido el programa de visitas de protección consular y el fortalecimiento de personal en los consulados.

Nación 08:00 AM El canciller de la Fuente afirma que se han realizado 12 mil 866 visitas en centros de detención. Los consulados ofrecen asesorías y acercan a los connacionales para que tengan apoyo legal en sus casos. Desde el 20 de enero el ICE ha detenido a 177 mil 192 connacionales y en este momento es de 13 mil 722 personas detenidas, informa de la Fuente.



Nación 07:53 AM El canciller Juan Ramón de la Fuente expone la atención que se ha brindado por parte de los consulados a las y los mexicanos fuera del país. "Parte del cambio en el modelo de atención consular tiene mucho que ver con la modernización y digitalización", afirma. Dicha digitalización dice que permite mayor disponibilidad de servicios. Del 1 de octubre del 2024 a la fecha se han otorgado más de 6 millones 600 mil de trámites en la red consular, la mayoría en EU.



Nación 07:45 AM En el miércoles de vivienda, la presidenta hace un enlace para entrega de viviendas en Los Mochis, Sinaloa. "Unas casas muy dignas", dice el gobernador Rubén Rocha durante la entrega de viviendas. Se entregarán este día 40 viviendas. Adelanta que suman 15 mil casas en proceso de construcción. Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano agregó que la nueva meta es la construcción de 56 mil viviendas con una inversión en la entidad de más de 33 mil mdp. Destaca además el avance del 30% en construcción de viviendas en Sinaloa. "Bienvenidos a mi nuevo hogar", dice Belém, una beneficiaria de este programa que agradeció el apoyo al gobierno federal por otorgarle "una vivienda digna".



Nación 07:36 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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