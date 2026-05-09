El posible recorte del ciclo escolar 2025-2026 ya encendió las alarmas entre especialistas. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que adelantar el fin de clases al 5 de junio podría profundizar el rezago educativo, aumentar las desigualdades y golpear especialmente a las mujeres.

A través de una serie de mensajes publicados en X, el organismo sostuvo que reducir cinco semanas de clases afectaría directamente el aprendizaje de 23.3 millones de estudiantes en un país que ya enfrenta graves problemas educativos.

“Las decisiones en política educativa requieren planeación, evidencia y perspectiva de género”, señaló el instituto.

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Salón de clases. Foto: Especial

El IMCO recordó que actualmente 66 por ciento de los estudiantes no domina operaciones matemáticas básicas; apenas 34 por ciento logra resolver problemas matemáticos elementales y ningún alumno alcanza el nivel más alto de razonamiento matemático.

La advertencia ocurre mientras México se ubica en el lugar 35 de 37 países evaluados por la prueba PISA de la OCDE, además de registrar el peor desempeño en ciencias y una de las caídas más severas en matemáticas y comprensión lectora desde 2003.

El organismo también alertó que el recorte escolar tendría efectos económicos y sociales. Solo en educación básica pública trabajan más de un millón de personas y la nómina mensual docente ronda los 17 mil millones de pesos, lo que abre interrogantes sobre el manejo presupuestal en caso de modificar el calendario.

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Recorte de clases y el impacto en las tareas de cuidado

Pero uno de los puntos más delicados, subrayó el IMCO, es el impacto en las tareas de cuidado dentro de los hogares.

Actualmente, las mujeres dedican cerca de 40 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados. Con niñas y niños fuera de clases un mes antes, esa carga podría elevarse hasta 65 horas por semana, afectando sobre todo a madres trabajadoras con menor flexibilidad laboral.

También recordó que la tasa de escolarización cayó en todos los niveles de educación básica durante la última década. En preescolar pasó de 71.9 a 63.6 por ciento; en primaria de 98.6 a 94.5 y en secundaria de 87.6 a 82.2 por ciento.

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Además, señaló que 24.5 millones de mexicanos enfrentan rezago educativo y que en estados como Chiapas y Oaxaca más del 30 por ciento de la población no concluyó la educación obligatoria.

“Reducir el ciclo escolar representa un impacto en el aprendizaje y contribuye al rezago educativo”, insistió el organismo.

La discusión crece porque la medida se plantea justo cuando México arrastra secuelas académicas de la pandemia, bajos niveles de aprendizaje y una caída histórica en evaluaciones internacionales.

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